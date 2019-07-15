Орешкин не исключил компенсаций туроператорам в связи с приостановкой полетов в Грузию

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин не исключил компенсаций туристическим компаниям в связи с закрытием грузинского направления. Об этом он заявил на встрече с членами Торгово-промышленной палаты РФ.

"Я с Ростуризмом поговорю, который у нас этим занимается, чтобы они мне доложили, как там ситуация. Если там этих компенсаций нет, то я не думаю, что представители туриндустрии должны быть в более невыгодной ситуации, чем представители авиационной отрасли. Поэтому этот вопрос обязательно нужно будет поднять", - заявил Орешкин, отвечая на обращение представителя ТПП о возможных компенсациях для туроператоров, производящих возврат средств туристам за неиспользованные туры в Грузию.

Авиасообщение между Россией и Грузией приостановлено с 8 июля на фоне антироссийских выступлений в этой стране. Минтранс РФ предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.

По итогам совещания у вице-премьера Максима Акимова Минтрансу было дано поручение оценить потери авиакомпаний от приостановки полетов в Грузию. Также Минтранс должен разработать универсальную методику оценки финансовых потерь авиакомпаний в случае приостановки полетов по независящим от них причинам.