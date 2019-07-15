Возгорание на шахте в Воркуте не повлияет на поставки угольного концентрата

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Шахта "Воркутинская" АО "Воркутауголь" (входит в "Северсталь") работает в штатном режиме, возгорание, произошедшее в понедельник в здании углеобогатительной фабрики на ее территории, не повлияет на постановки угольного концентрата марки 2Ж конечным потребителям. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе "Северстали".

"Третья смена на "Воркутинской" спустилась, шахта работает в штатном режиме", - сообщили в компании.

В пресс-службе также напомнили, что углеобогатительная фабрика "Воркутинская" является подразделением центральной обогатительной фабрики (ЦОФ) "Печорская", предприятие перерабатывает часть углей шахты "Воркутинская".

"Возгорание, произошедшее 15 июля, не отразится на поставках угольного концентрата 2Ж конечным потребителям. ЦОФ "Печорская" имеет достаточный запас продукции для обеспечения их потребностей", - подчеркнули в "Северстали"

В понедельник при проведении сварочных работ в здании углеобогатительной фабрики шахты "Воркутинская" произошло возгорание, 38 сотрудников, находившихся на смене, были эвакуированы. Из-за вероятности попадания дыма в вентиляционную систему шахты было принято решение вывести из шахты всех 244 находящихся на смене работников подземной группы. Возгорание было ликвидировано в 15:10 мск, никто не пострадал.

Шахта "Воркутинская" построена на базе шахт №1 "Капитальная" и №40. Предприятие сдано в эксплуатацию в 1973 году с производственной мощностью 1,8 млн тонн угля в год. Шахта отрабатывает пласты "Тройной" и "Четвертной". Промышленные запасы шахты "Воркутинская" составляют около 40 млн тонн, что обеспечит работу шахты с нынешней производственной мощностью на почти полвека.