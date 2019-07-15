На поверхности шахты в Воркуте произошел пожар

СЫКТЫВКАР, 15 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в понедельник в здании углеобогатительной фабрики шахты "Воркутинская" АО "Воркутауголь". Принято решение вывести на поверхность всех 244 рабочих подземной смены, сообщили ТАСС в АО "Воркутауголь".

"При проведении сварочных работ в здании углеобогатительной фабрики шахты "Воркутинская" произошло возгорание, 38 сотрудников, находившихся на смене, эвакуированы. Пострадавших нет. На месте работают пожарные", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы АО "Воркутауголь" Татьяна Бушкова.

Из-за вероятности попадания дыма в вентиляционную систему шахты "Воркутинская" принято решение о выводе находящихся на смене 244 работников подземной группы, добавили на предприятии.

Шахта "Воркутинская" построена на базе шахт № 1 "Капитальная" и № 40. Предприятие сдано в эксплуатацию в 1973 году с производственной мощностью 1,8 млн тонн угля в год. Шахта отрабатывает пласты "Тройной" и "Четвертной". Промышленные запасы шахты "Воркутинская" составляют около 40 млн тонн, что обеспечит работу шахты с нынешней производственной мощностью почти на полвека. Чтобы освоить эти запасы на современном этапе перед руководством шахты стоят задачи по модернизации производства. При взрыве на шахте "Воркутинская" в феврале 2013 года погибли 19 горняков, еще один был сильно травмирован.