Китайские эксперты не исключают дальнейшего снижения темпов роста экономики КНР

ПЕКИН,16 июля. /ТАСС/. Темпы роста экономики КНР могут продолжить замедляться во второй половине текущего года. Об этом во вторник пишет газета China Daily, цитируя китайских экспертов.

В понедельник Государственное статистическое управление КНР обнародовало доклад, согласно которому, темпы роста ВВП по итогам первой половины текущего года составили 6,3%, при этом во II квартале показатель достиг отметки в 6,2% - минимального значения с марта 1992 года.

"Понижательное давление [на экономику КНР] остается сильным. Это связано с неопределенностью в китайско-американских торгово-экономических спорах", - сказал экономист школы Гуанхуа Пекинского университета Янь Сэ. "Полагаю, что в III квартале темпы роста ВВП могут снизиться до 6,1%", - подчеркнул он.

Как сказал декан научно-исследовательского института "Один пояс - один путь" Хайнаньского университета Лян Хаймин, "не исключено, что темпы роста [экономики КНР] еще ослабеют". "Тогда власти могут снизить норму обязательных резервов для коммерческих банков во второй половине года в рамках осуществления мер по стабилизации и стимулированию роста экономики", - указал он.

В свою очередь заместитель главы управления по экономической политике при Китайской ассоциации политических наук Сюй Хунцай, слова которого приводит во вторник газета Global Times, отметил, что "власти Китая во втором полугодии должны быть готовы к худшей ситуации в торговле, которая может еще больше повлиять на экономику КНР". "Главной задачей для Китая в период наибольшего давления в ближайшие месяцы станет поддержка и стимулирование спроса на внутреннем рынке, а также предотвращение систематических финансовых рисков", - добавил эксперт.

Вплоть до 2017 года в Китае наблюдалось постепенное замедление роста ВВП: в 2010 году этот показатель был на уровне 10,4%, в 2011 году он составил 9,2%, в 2012-м - 7,8%. По итогам 2013 года рост ВВП опустился до уровня 7,7%, в 2014-м - до 7,3%, а в 2015 году достиг только 6,9%. В 2016 году показатель составил 6,7%, в 2017 году повысился до 6,8%. По итогам прошлого года темпы роста достигли отметки 6,6%, при этом объем ВВП составил 90,03 трлн юаней ($13,28 трлн).