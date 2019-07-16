Оптовые цены на сахар обновили в июне пятилетний минимум

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018 года на 27,5%, до 26,9 рубля за 1 кг и достигли пятилетнего минимума. Об этом во вторник пишет РБК со ссылкой на данные Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).

По словам предправления Союзроссахара Андрея Бодина, которые приводит издание, такое снижение цен нетипично для июня. В этой отрасли сезон начинается в августе и длится по июль. В конце сезона спрос на оставшийся сахар традиционно высок, производителям необходимо компенсировать затраты на хранение, и оптовые цены идут вверх, что и происходило в предыдущие годы.

Цены в июне 2019 года стали самыми низкими как минимум за последние пять лет, подтвердил РБК финансовый директор российского офиса французской компании Sucden, производящей сахар под брендом "Услада", Глеб Тихомиров. Как пишет издание, данные Минсельхоза также подтверждают, что белый свекловичный сахар подешевел: по состоянию на 11 июля 2019 года 1 кг стоил 27,98 рубля, что на 6,8% ниже аналогичного показателя прошлого года.

Розничные цены на сахар тоже снижаются с начала 2019 года, но не так значительно, как оптовые. С января 1 кг сахарного песка в магазинах подешевел, по данным Росстата, на 3,79 рубля - в июне он стоил в среднем 43,19 рубля. По сравнению с июнем прошлого года стоимость даже выросла на 4,6%.

Как напомнил Тихомиров, стоимость сахара в рознице зависит от колебаний в опте, но магазины могут держать цены. В "Магните", как сообщил РБК представитель сети, согласны с тем, что поставщики опускают цены, и это отражается на розничной цене сахара "в сторону снижения". Закупочные цены действительно снизились в среднем на 10% относительно прошлого года, подтвердил изданию директор крупнейшей в Восточной Сибири красноярской торговой сети - "Командор" - Андрей Тетерин. По его словам, так сильно цена сахара не снижалась летом ни разу за последние пять лет. В "Командоре" утверждают, что в июне - июле, перед сезоном консервации фруктов, снизили розничные цены на сахар примерно на 10 рублей за 1 кг.

Из почти 6 млн т производимого в России сахара не менее 1,5 млн т потребляет кондитерская отрасль, оценил управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк. Снижение стоимости одного ингредиента, в данном случае сахара, несильно сказывается на стоимости кондитерских изделий, объяснил Леонид Барышев, гендиректор "Эссен Продакшн АГ" (производит конфеты под брендами "35" и "Золушка"). По его словам, хотя в себестоимости сырья для некоторых кондитерских изделий доля сахара может достигать 40% на килограмм, с учетом коммерческих и других затрат в себестоимости уже готовой продукции она снижается до 10%. При этом, даже если цены на сахар снижаются, это нивелируют растущие затраты на логистику, цены на бензин и индексация тарифа "Платона" (с 1 июля тариф за проезд большегрузов по федеральным трассам вырос на 14 копеек).