В Госдуме хотят ограничить иностранцев в праве судиться с попавшими под санкции россиянами

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России" во вторник внесли на рассмотрение палаты законопроект, согласно которому иск к российским гражданам и компаниям, подпавшим под санкции США и других иностранных государств, можно будет подать только в России. Документ размещен в думской электронной базе данных.

"В настоящее время указанные граждане РФ и российские юридические лица в связи с введением в отношении них мер ограничительного характера фактически лишены возможности защищать свои права в судах иностранных государств, международных организаций или третейских судах, находящихся за пределами территории РФ", - отмечается в пояснительной записке. "В целях защиты прав указанных лиц на полноценное судебное разбирательство законопроектом предусматривается, что иск ним предъявляется в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту их нахождения в РФ либо по месту нахождения на территории РФ их имущества", - подчеркивается в ней.