Власти Москвы обсуждают с Renault запуск системы каршеринга электромобилей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в четверг столичный автомобильный завод Renault, где объявил о возможном создании совместно с компанией системы каршеринга электромобилей.

"Renault прошло в Москве огромный путь. Когда создавалось блочное, отверточное производство, мало кто предполагал, что из этого получится полноценный автомобильный кластер в Москве. Мы поддерживаем высокотехнологичных производителей, и на каждый вложенный Москвой рубль в этот завод инвесторы Renault вложили шесть рублей - это пример эффективного сотрудничества между предприятием, инвестором и городом. Я уверен, что Renault на этом не остановится и будет создавать новые технологические переделы: мы сегодня ведем речь о производстве электромобилей в Москве, это важное направление, связанное с экологией города, будущим транспорта Москвы и страны", - сказал Собянин на церемонии запуска серийного производства новой модели кроссовера Renault Arkana.

В церемонии также приняли участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и генеральный директор Groupe Renault Тьерри Боллоре. Собянин отметил, что руководство Renault выбрал Москву в качестве первой индустриальной площадки, на которой будет начато производство новой глобальной модели Arkana. Это решение, по словам мэра, является доказательством того, что московский завод компании соответствует самым высоким стандартам качества.

По решению руководства компании Renault Россия станет первой страной мира, где будут начаты официальные продажи новой модели купе-кроссовера Renault Arkana. Также автомобиль будет экспортироваться в Белоруссию, Казахстан, Армению, Киргизию, Монголию и страны Персидского залива. Как пояснили в пресс-службе столичной мэрии, производство автомобиля освоено московским заводом Renault как одним из наиболее современных роботизированных предприятий концерна. Инвестиции в проект составили 3 млрд. рублей.

В разработке модели Renault Arkana принимали активное участие российские специалисты. 70% комплектующих для сборки будут поставлять отечественные производители.