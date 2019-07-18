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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Boeing заявил о потерях в $4,9 млрд из-за запрета полетов и задержек заказов 737 MAX

По расчетам компании, себестоимость производства Boeing 737 возросла на $1,7 млрд во втором квартале
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© Сергей Бобылев/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Потери американской компании Boeing в результате приостановки эксплуатации Boeing 737 MAX и отсрочек в поставках этих самолетов заказчикам составят $4,9 млрд. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте Boeing.

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"Boeing зарегистрирует нагрузку в размере $4,9 млрд ($8,74 за акцию после уплаты налогов) в связи с оценкой потенциальных поблажек потребителям за сбои [авиасообщения], обусловленных приостановкой эксплуатации 737 MAX и отсрочками поставок этих самолетов. Это приведет к сокращению выручки и чистой прибыли во втором квартале текущего года на $5,6 млрд (до уплаты налогов)", - указывается в сообщении.

Компания обещает опубликовать отчет за второй квартал 24 июля. Boeing прогнозирует, что себестоимость производства самолетов Boeing 737 возросла на $1,7 млрд во втором квартале. Причина - увеличение затрат ввиду увеличения продолжительности производства самолетов.

В этом месяце американские авиакомпании Southwest Airlines и United Airlines продлили до 2 и 3 ноября соответственно сроки приостановки эксплуатации серии 737 MAX. United Airlines констатировала, что в связи с этим последует отмена примерно 1290 рейсов в июле, 1900 - в августе, 2100 - в сентябре и 2900 - в октябре.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

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СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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