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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

Цена нефти Brent поднялась на 2% на фоне нового инцидента в Ормузском проливе

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла до $63,18 за баррель

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,98%, до $63,18 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 22:40 мск.

Нефть дорожает на фоне сообщений о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе в связи с нарушением международных правил. По данным КСИР, танкер сопровожден до берега, где будут проведены необходимые проверки. На борту находятся 23 моряка, информации о пострадавших не поступало.

Как сообщил телеканал Sky News, МИД и Министерство обороны Соединенного Королевства в срочном порядке проверяют информацию о задержании судна.

Теги
ИранВеликобританияЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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