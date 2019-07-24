Володин сообщил, что ограничения на использование пальмового масла обсудят с кабмином

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Тема возможного введения ограничений на использование пальмового масла в продуктах питания будет обсуждаться с правительством РФ и экспертным сообществом. Об этом сообщил в среду журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы обсуждали этот вопрос буквально в начале этой недели, обсуждали на прошлой неделе с правительством, с профильными министерствами", - сказал спикер, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли создание механизмов, направленных на ограничение потребления пальмового масла.

"Исходим из того, что те шаги, которые сейчас предпринимаются, - это часть решения проблемы", - продолжил Володин. "Но главное, конечно, сделать все для того, чтобы на полки магазинов не попадали некачественные товары, - уверен он. - При этом нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы гражданин под видом продукции, изготовленной, допустим, из молока, не получал заменитель из пальмового масла или сыр из пальмового масла и так далее".

Глава нижней палаты парламента РФ уточнил, что это вопросы, которые "требуют дополнительного регулирования, решения, хотя часть задач уже решена: введены отдельные полки, другая маркировка товара".

"Но, скорее всего, эту тему мы и дальше будем продолжать анализировать и принимать решения, обсуждая ее вместе с правительством, с экспертным сообществом. Эта тема на контроле", - заключил Володин.

Ранее в среду Госдума проголосовала в третьем чтении за отмену льготной ставки НДС на пальмовое масло и повышение ее до 20%. Норма принята как поправка ко второму чтению законопроекта о снижении ставки НДС на плодово-ягодную продукцию до 10%. Сейчас любое растительное масло облагается НДС по льготной ставке 10%.