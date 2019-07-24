Председателем совета директоров "Рольфа" избран Игорь Маляров

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Экс-владелец поглощенного "Рольфом" в 2016 году автодилера "Пеликан-авто" Игорь Маляров назначен председателем совета директоров "Рольфа". Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте раскрытия информации.

"Избрать председателем совета директоров Малярова Игоря Юрьевича, а заместителем председателя совета директоров Колмакову Екатерину Павловну", - говорится в сообщении компании.

В "Рольфе" Маляров занимает должность советника по стратегическому развитию. Ему принадлежит 1,68% головной компании "Рольфа" - кипрской Delance Limited. Остальные 98,32% у траста Calmco Trustees Limited, действующего в интересах семьи основателя дилера Сергея Петрова.