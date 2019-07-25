Акции "Газпрома" на Мосбирже упали на 2,7%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Газпрома" подешевели в начале торгов на Московской бирже на 2,7%, до 206,3 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов.

Снижение котировок произошло на фоне новости о том, что дочерние структуры "Газпрома" - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited - разместят 693,63 млн акций материнской компании на Московской бирже. Данный пакет бумаг составляет примерно 2,93% капитала компании.

Сбор заявок в рамках размещения акций "Газпрома" пройдет 25 июля. Продажа осуществляется по единой цене и в размере всего пакета акций. Частичная продажа пакета не предусмотрена. Организатор размещения - Газпромбанк.

В результате снижения стоимости акций "Газпром" снова утратил лидерство по капитализации, уступив по этому показателю Сбербанку. Так, капитализация "Газпрома", по данным Московской биржи, снизилась до 4,95 трлн рублей, в то время как капитализация Сбербанка составила почти 5,19 трлн рублей.

Российская Федерация контролирует 38,37% акций "Газпрома" через Росимущество, еще 10,97% принадлежит АО "Роснефтегаз". АО "Росгазификация", контролируемое РФ, является держателем еще 0,89% акций газовой монополии.