Эксперты ожидают снижения Банком России ключевой ставки до 7,25%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Банк России на заседании совета директоров 26 июля второй раз за год снизит ключевую ставку на 0,25 п. п., до 7,25% годовых, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

На решение Центробанка снизить ключевую ставку, согласно мнению экспертов, в первую очередь должно повлиять устойчивое замедление инфляции, темпа роста потребительских цен, а также частичное снижение внешних угроз и слабый рост экономики.

Банк России в 2019 году уже принимал решение о снижении ключевой ставки на 0,25 п. п., до 7,5% годовых. Это решение регулятор принял только на заседании в июне, несмотря на более ранние заявления о достаточности ужесточения денежно-кредитной политики в сентябре и декабре 2018 года для ограничения проинфляционных факторов.

Прогнозы на снижение ставки

В эту пятницу Центральный банк России проводит заседание совета директоров без обновления прогнозов и рынок видит почти 100-процентную вероятность снижения ставки. Среди шестнадцати опрошенных ТАСС экспертов, пятнадцать ожидают снижения ставки на 25 б. п., до 7,25%. Эксперты БКС в это же время рассматривают возможность снижения на 50 б. п., полагая, что сложившаяся экономическая конъюнктура может формировать для регулятора достаточное количество места, чтобы реализовать более агрессивный маневр. В свою очередь, аналитик ФК "Уралсиб" Ирина Лебедева, полагает, что снижение ставки сразу на 50 б. п. на данный момент не оправдано, так как риски роста инфляции, связанные с бюджетной сферой, сохраняются. Старший вице-президент Московского кредитного банка Эрик де Бошам в свою очередь придерживается консервативного прогноза, полагая, что 26 июля Банк России сохранит ключевую ставку без изменений.

Сбербанк (Sberbank Investment Research) - 7,25%

Сбербанк Управление Активами- 7,25%

Русский Стандарт- 7,25%

Росбанк- 7,25%

Газпромбанк - 7,25%

Уралсиб - 7,25%

Промсвязьбанк- 7,25%

Альфа- Банк - 7,25%

Ing Bank - 7,25%

Уралсиб - 7,25%

РФПИ- 7,25%

АКРА- 7,25%

Ренессанс Капитал - 7,25%

Велес Капитал - 7,25%

БКС (BCS Global Markets) - 7,25% - 7,0%

Московский кредитный банк - 7,5%

Факторы снижения ставки

Основной предпосылкой для снижения ключевой ставки, отмеченной экспертами, является устойчивое замедление инфляции.

"В июне темпы роста потребительских цен замедлились до 4,7% по сравнению с 5,1% в мае. В июле, по предварительным оценкам, инфляция будет на уровне 4,7-4,8%. На второе полугодие вероятно снижение инфляции ближе к нижней границе целевого диапазона регулятора 4,2-4,7%", - считает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

По мнению главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, причиной предстоящего снижения является в том числе сохранение слабого экономического роста во втором квартале 2019 года. Слабая динамика реального сектора экономики в качестве причины понижения также отмечается и главой Sberbank Investment Research Ярославом Лисоволиком.

Ко всему прочему, понижению благоволит и мягкая денежно-кредитная политика ФРС США, которая заставляет Центробанки развивающихся стран ускоряться с темпами снижения ставок, добавил портфельный управляющий Сбербанк Управление Активами Дмитрий Постоленко.

Ранее о снижении ставок уже объявили Центробанки ЮАР, Индонезии, Южной Кореи, Украины, в свою очередь добавил Дмитрий Монастыршин.

Дальнейший прогноз

Для российского рынка наиболее важным будет не столько точечное снижение ставки ЦБ 26 июля, сколько среднесрочный сигнал, считает главный экономист ING Bank по России и СНГ Дмитрий Долгин. Он добавил, что "тональность комментария ЦБ РФ вероятно останется мягкой, учитывая, что инфляция в РФ замедляется сильнее прогнозов самого ЦБ. По прогнозам ING Bank, повышение потребительских цен может опуститься до 4,0% в конце года. Это должно ориентировать рынок на потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки до 6,5% в ближайшие 6-12 месяцев при условии отсутствия внешних шоков, отметил Долгин.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко полагает, что 26 июля Банк России сохранит в пресс-релизе возможность дальнейшего смягчения процентной политики и перехода к нейтральной ДКП до середины 2020 года, однако сопроводит свое решение осторожными комментариями в отношении среднесрочных инфляционных рисков, в том числе связанных с реализацией бюджетной политики. В Альфа-банке также надеются на осторожную риторику, в противном случае более агрессивное снижение ставки может нивелировать эффективность макропруденциальные мер по замедлению розничного кредитования, добавила Наталья Орлова.

То, что после июля произойдет минимум еще одно снижение полагает и главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев, не отмечая конкретный период. Он пояснил, что "действия ЦБ должны быть производными от новой фазы смягчения монетарной политики ведущими центральными банками, а также от развития ситуации вокруг недавних санкционных инициатив против России в США". Эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, считает, что при отсутствии роста неопределенности можно ожидать еще одно-два понижения до конца года.

Ожидания сохранения регулятором мягкой риторики и продолжение постепенного снижения ключевой ставки во второй половине 2019 года также поддерживает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. Согласно прогнозу банка, ключевая ставка к концу 2019 года составит 6,75% годовых.

Аналитики Renaissance Сapital полагают, что следующее снижение ставки еще на 25 б. п. может произойти уже в сентябре 2019 года, также прогнозируя дальнейшее снижение до 6,75% до конца 2019 года, что ниже ожиданий рынка на уровне 7%. Оценка компании нейтрального уровня процентной ставки ЦБ на 2020-2021 годы составляет 5,5-6,5%.