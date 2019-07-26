Гендиректор заявил, что банкротство Антипинского НПЗ не предполагает сокращения персонала

ТАСС, 26 июля. Принципиальная позиция руководства Антипинского НПЗ - сохранение персонала и своевременная выплата заработных плат во время процедуры банкротства предприятия, говорится в опубликованном в пятницу обращении генерального директора НПЗ Максима Андриасова к коллективу завода.

"Мы не допустили задержек выплат, и все работники получали зарплату. <…> Мной принято решение о возобновлении в полном объеме выплат работникам материальной помощи при рождении ребенка. <…> Банкротство - это растянутая во времени процедура, <…> не влияющая на производственную деятельность. Банкротство не означает окончания работы нашего предприятия, а в большей степени предполагает процедуру его финансового оздоровления. Во-вторых, банкротство не ставит задачу сокращения персонала", - говорится в обращении.

Андриасов добавил, что задачи уничтожить предприятие ни у собственников, ни у властей, ни у кредиторов нет.

"Никто сегодня не ставит задачу уничтожения предприятия как целостного организма. В этом едины все: кредиторы, власть и собственники предприятия. Я также понимаю свою ответственность перед вами и приложу все усилия для сохранения трудового коллектива нашего завода при любом развитии событий", - написал он.

Иски о банкротстве

Накануне, 25 июля, Промсвязьбанк подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о вступлении в дело о банкротстве Антипинского НПЗ как один из его кредиторов. Сумма исковых требований составляет 7,76 млрд рублей.

В мае 2019 года из-за сложной финансовой ситуации и, как следствие, перебоев с поставками нефти, начавшимися еще в 2018 году, НПЗ был вынужден приостановить работу и перейти под управление основного кредитора - Сбербанка.

Сам НПЗ подал заявление о банкротстве в тюменский арбитраж 18 мая. Предприятие обозначило сумму требований по делу в размере 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы НПЗ - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие. После получения Сбербанком контроля над НПЗ он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar - компании "Сокар Энергоресурс".