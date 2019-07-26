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Гендиректор заявил, что банкротство Антипинского НПЗ не предполагает сокращения персонала

Максим Андриасов отметил, что ни собственники, ни власти, ни кредиторы не намерены уничтожить предприятие

ТАСС, 26 июля. Принципиальная позиция руководства Антипинского НПЗ - сохранение персонала и своевременная выплата заработных плат во время процедуры банкротства предприятия, говорится в опубликованном в пятницу обращении генерального директора НПЗ Максима Андриасова к коллективу завода.

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"Мы не допустили задержек выплат, и все работники получали зарплату. <…> Мной принято решение о возобновлении в полном объеме выплат работникам материальной помощи при рождении ребенка. <…> Банкротство - это растянутая во времени процедура, <…> не влияющая на производственную деятельность. Банкротство не означает окончания работы нашего предприятия, а в большей степени предполагает процедуру его финансового оздоровления. Во-вторых, банкротство не ставит задачу сокращения персонала", - говорится в обращении.

Андриасов добавил, что задачи уничтожить предприятие ни у собственников, ни у властей, ни у кредиторов нет.

"Никто сегодня не ставит задачу уничтожения предприятия как целостного организма. В этом едины все: кредиторы, власть и собственники предприятия. Я также понимаю свою ответственность перед вами и приложу все усилия для сохранения трудового коллектива нашего завода при любом развитии событий", - написал он.

Иски о банкротстве

Накануне, 25 июля, Промсвязьбанк подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о вступлении в дело о банкротстве Антипинского НПЗ как один из его кредиторов. Сумма исковых требований составляет 7,76 млрд рублей.

В мае 2019 года из-за сложной финансовой ситуации и, как следствие, перебоев с поставками нефти, начавшимися еще в 2018 году, НПЗ был вынужден приостановить работу и перейти под управление основного кредитора - Сбербанка.

Сам НПЗ подал заявление о банкротстве в тюменский арбитраж 18 мая. Предприятие обозначило сумму требований по делу в размере 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы НПЗ - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие. После получения Сбербанком контроля над НПЗ он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar - компании "Сокар Энергоресурс".

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