В ТПП сочли недостаточным для бизнеса снижение ключевой ставки до 7,25%

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Снижения ключевой ставки Центробанка на 0,25 п.п. до 7,25% не достаточно для серьезного улучшения ситуации в экономике, заявил ТАСС президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин, комментируя принятое в пятницу решение регулятора. По его словам, для производственного бизнеса комфортная ставка составляет около 5%.

Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"Сегодняшнее снижение с точки зрения бизнеса - безусловно, правильный шаг: ставка снижена на 0,25. Но все равно пока этого не достаточно для серьезного улучшения экономической ситуации. До комфортного для предпринимательства [уровня] нужно сделать еще несколько шагов", - сказал Катырин.

"Для производственного бизнеса комфортная ключевая ставка - порядка 5%. При таком ее уровне предприятие может получать кредиты на хороших условиях, появятся более длинные деньги для запуска новых производств, внедрения новых технологий", - считает глава ТПП.

В любом случае тенденция на постепенное снижение ключевой ставки очевидна и положительно воспринимается бизнесом, отмечает Катырин.

В пятницу ЦБ второй раз за год снизил ключевую ставку - на 0,25 п.п. до 7,25%. В опубликованном комментарии регулятор допустил возможность дальнейшего снижения ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года.