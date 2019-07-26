Снижение ключевой ставки. Эксперты ждут от Банка России "два шага вниз" до конца года

МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Рита Шпилевская/. Совет директоров Банка России второй раз подряд в 2019 году снизил ключевую ставку, теперь до 7,25% годовых. Это снижение было ожидаемо рынком и составило 25 базисных пунктов.

При этом регулятор, отметив, что инфляция продолжает снижаться и достигнет цели в 4% в начале 2020 года, указал на повышенные инфляционные ожидания и более слабые, чем ожидалось, темпы роста российской экономики из-за низкой динамики инвестиций и экспорта. Но несмотря попытки ЦБ РФ в последнем пресс-релизе купировать ожидания рынка по резкому движению ставки вниз, опрошенные ТАСС эксперты уверены, что регулятор снизит ее дважды до конца текущего года - до уровня ниже 7%, что поддержит кредитную активность и даст дополнительный стимул росту экономики.

"Тональность ЦБ РФ остается осторожной, это означает, что ждать значительного движения ставки вниз не следует. Я ожидаю еще одно снижение ставки до конца года в базовом сценарии, но не исключаю, что есть возможность закончить год и на уровне 6,75%. В целом релиз ЦБ направлен на то, чтобы купировать ожидания по резкому движению ставки вниз", - отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

Снижение ставки поддержит экономику

В своем релизе Банк России указал на то, что темпы роста ВВП РФ оказались ниже ожиданий из-за слабой динамики инвестиций и экспорта, а также из-за дополнительного сдерживающего влияния бюджетной политики, связав это со смещением сроков реализации ряда запланированных правительством национальных проектов. В середине июня ЦБ РФ ухудшил прогноз роста российской экономики в 2019 году до 1-1,5% с 1,2-1,7%. Позже регулятор прогнозировал, что после роста экономики в I квартале на 0,5% произойдет ее ускорение во II квартале до 0,5-1%, а в третьем квартале - до 0,8-1,3% по мере реализации национальных проектов и увеличения госинвестиций. По данным Росстата, во II квартале 2019 года ВВП продолжил демонстрировать слабую динамику - 0,8% в годовом выражении.

Опрошенные ТАСС эксперты отметили, что повышенный акцент на слабости экономического роста в России в комментарии к решению от 26 июля "насторожил" их, но такое внимание можно объяснить.

"У некоторых участников рынка может сложиться неверное впечатление, что ЦБ своими действиями пытается ускорить экономический рост, а это, на наш взгляд, не совсем так. Инфляция сейчас замедляется преимущественно за счет внешних факторов, а экономический рост ускорится по мере сезонного ускорения бюджетных расходов", - пояснил главный экономист ING Bank по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Тем не менее последнее решение совета директоров ЦБ поддержит экономическую и кредитную активность, уверены участники рынка. "Снижение ставки на 25 б. п. сегодня, безусловно, прекрасное решение, поскольку оно полностью согласуется с предыдущими комментариями ЦБ и ожиданиями на рынке; это "фундаментально-правильное" решение, учитывающее снижение инфляции и слабый рост экономики, поскольку, мы уверены, что смягчение политики окажет поддержку реальному сектору экономики посредством снижения стоимости заимствований, дестимулирования избыточных сбережений у корпораций и поддержки инвестиций", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. По его мнению, снижение ставки не несет никаких рисков для рублевых активов, поскольку политика остается умеренно-жесткой с сохранением потенциала для дальнейшего снижения ставки.

"Несмотря на подтверждение сигнала по смягчению политики, дальнейшие шаги ЦБ будут определяться тем, насколько динамика инфляции/ВВП будет соответствовать прогнозам (т. е. зависеть от выходящей статистики), обеспечивая ЦБ достаточную свободу действий для любого сценария", - полагает Полевой.

Доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев отмечает, что действия регулятора показывают бизнесу хороший настрой развиваться экономике дальше. "Внешние опасения пока стабилизировались и надо показать бизнесу хороший настрой развиваться экономике дальше. Задача снизить темп инфляции будет выполнена. Мы очень близки к нейтральной денежно-кредитной политике. Паузы в снижении положительно сказались на оценках реакции финансового рынка и потребительских цен на ранее отработанных решениях со ставкой", - считает он.

По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, председателя Совета Ассоциации банков России Анатолия Аксакова и программного директора клуба "Валдай" Ярослава Лисоволика, решение ЦБ в определенной степени может поддержать кредитную активность, прежде всего в корпоративном сегменте.

Цикл не прервется

Несмотря на сдержанную тональность релиза Центробанка, рынок настроен позитивно и ожидает продолжения цикла смягчений от регулятора. "Банк России на следующем заседании в начале сентября вновь примет решение о снижении ключевой ставки. У регулятора есть все основания для принятия такого решения - месячная инфляция последнее время держится на низком уровне, курс национальной валюты и цены на нефть стабильны", - считает Анатолий Аксаков.