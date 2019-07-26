Снижение ключевой ставки. Эксперты ждут от Банка России "два шага вниз" до конца года

МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Рита Шпилевская/. Совет директоров Банка России второй раз подряд в 2019 году снизил ключевую ставку, теперь до 7,25% годовых. Это снижение было ожидаемо рынком и составило 25 базисных пунктов.
При этом регулятор, отметив, что инфляция продолжает снижаться и достигнет цели в 4% в начале 2020 года, указал на повышенные инфляционные ожидания и более слабые, чем ожидалось, темпы роста российской экономики из-за низкой динамики инвестиций и экспорта. Но несмотря попытки ЦБ РФ в последнем пресс-релизе купировать ожидания рынка по резкому движению ставки вниз, опрошенные ТАСС эксперты уверены, что регулятор снизит ее дважды до конца текущего года - до уровня ниже 7%, что поддержит кредитную активность и даст дополнительный стимул росту экономики.
"Тональность ЦБ РФ остается осторожной, это означает, что ждать значительного движения ставки вниз не следует. Я ожидаю еще одно снижение ставки до конца года в базовом сценарии, но не исключаю, что есть возможность закончить год и на уровне 6,75%. В целом релиз ЦБ направлен на то, чтобы купировать ожидания по резкому движению ставки вниз", - отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Снижение ставки поддержит экономику
В своем релизе Банк России указал на то, что темпы роста ВВП РФ оказались ниже ожиданий из-за слабой динамики инвестиций и экспорта, а также из-за дополнительного сдерживающего влияния бюджетной политики, связав это со смещением сроков реализации ряда запланированных правительством национальных проектов. В середине июня ЦБ РФ ухудшил прогноз роста российской экономики в 2019 году до 1-1,5% с 1,2-1,7%. Позже регулятор прогнозировал, что после роста экономики в I квартале на 0,5% произойдет ее ускорение во II квартале до 0,5-1%, а в третьем квартале - до 0,8-1,3% по мере реализации национальных проектов и увеличения госинвестиций. По данным Росстата, во II квартале 2019 года ВВП продолжил демонстрировать слабую динамику - 0,8% в годовом выражении.
Опрошенные ТАСС эксперты отметили, что повышенный акцент на слабости экономического роста в России в комментарии к решению от 26 июля "насторожил" их, но такое внимание можно объяснить.
"У некоторых участников рынка может сложиться неверное впечатление, что ЦБ своими действиями пытается ускорить экономический рост, а это, на наш взгляд, не совсем так. Инфляция сейчас замедляется преимущественно за счет внешних факторов, а экономический рост ускорится по мере сезонного ускорения бюджетных расходов", - пояснил главный экономист ING Bank по России и СНГ Дмитрий Долгин.
Тем не менее последнее решение совета директоров ЦБ поддержит экономическую и кредитную активность, уверены участники рынка. "Снижение ставки на 25 б. п. сегодня, безусловно, прекрасное решение, поскольку оно полностью согласуется с предыдущими комментариями ЦБ и ожиданиями на рынке; это "фундаментально-правильное" решение, учитывающее снижение инфляции и слабый рост экономики, поскольку, мы уверены, что смягчение политики окажет поддержку реальному сектору экономики посредством снижения стоимости заимствований, дестимулирования избыточных сбережений у корпораций и поддержки инвестиций", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. По его мнению, снижение ставки не несет никаких рисков для рублевых активов, поскольку политика остается умеренно-жесткой с сохранением потенциала для дальнейшего снижения ставки.
"Несмотря на подтверждение сигнала по смягчению политики, дальнейшие шаги ЦБ будут определяться тем, насколько динамика инфляции/ВВП будет соответствовать прогнозам (т. е. зависеть от выходящей статистики), обеспечивая ЦБ достаточную свободу действий для любого сценария", - полагает Полевой.
Доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев отмечает, что действия регулятора показывают бизнесу хороший настрой развиваться экономике дальше. "Внешние опасения пока стабилизировались и надо показать бизнесу хороший настрой развиваться экономике дальше. Задача снизить темп инфляции будет выполнена. Мы очень близки к нейтральной денежно-кредитной политике. Паузы в снижении положительно сказались на оценках реакции финансового рынка и потребительских цен на ранее отработанных решениях со ставкой", - считает он.
По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, председателя Совета Ассоциации банков России Анатолия Аксакова и программного директора клуба "Валдай" Ярослава Лисоволика, решение ЦБ в определенной степени может поддержать кредитную активность, прежде всего в корпоративном сегменте.
Цикл не прервется
Несмотря на сдержанную тональность релиза Центробанка, рынок настроен позитивно и ожидает продолжения цикла смягчений от регулятора. "Банк России на следующем заседании в начале сентября вновь примет решение о снижении ключевой ставки. У регулятора есть все основания для принятия такого решения - месячная инфляция последнее время держится на низком уровне, курс национальной валюты и цены на нефть стабильны", - считает Анатолий Аксаков.
По мнению главного экономиста ING Bank по России и СНГ Дмитрия Долгина, снижение ставки на 25 б. п. в сентябре и еще одно в декабре на опорных заседаниях совета директоров будет возможно при сохранении благоприятной ситуации на мировых рынках и дальнейшем замедлении инфляции в РФ. "Учитывая список рисков, указанных в конце комментария, долгосрочное "дно" ставки, которое должно быть достигнуто к середине 2020 года, находится в диапазоне 6,50-6,75%", - отметил он.
"На конец 2019 года ключевая ставка может быть снижена до уровней 6,75-7%. Другими словами, мы ждем как минимум еще одного снижения ставки, но не исключаем реализации двух шагов снижения до конца года", - пояснил главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Он добавил, что предположение о том, что российский регулятор может пойти еще на два шага снижения до конца года базируются на высоком уровне неопределенности в отношении процесса реализации нацпроектов и будущей эффективности возможного увеличения бюджетных расходов, ввиду чего ЦБ возьмет на себя часть работы по предоставлению стимулов ускорения роста экономики.
Аналитик Газпромбанка Сергей Коныгин отмечает, что сентябрьское снижение ключевой ставки станет следствием пересмотра прогноза по инфляции на 2019 год. "Текущая ценовая динамика предполагает рост цен по итогам года около 4,0%, что ниже текущего прогноза ЦБ РФ (4,2%-4,7%). Следующее заседание 6 сентября будет сопровождаться выступлением председателя ЦБ РФ и обновлением макропрогноза. Мы ожидаем, что прогноз цен на конец года с 4,2-4,7% будет скорректирован вниз", - констатирует аналитик Газпромбанка Сергей Коныгин.
Следующее заседание совета директоров Банка России будет опорным и пройдет 6 сентября.