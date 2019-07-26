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МВФ начал процесс подбора нового руководителя организации

Он завершится 4 октября

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) объявил в пятницу о начале процесса подбора нового директора-распорядителя организации взамен Кристин Лагард, которая подала в отставку в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка. Об этом говорится в распространенном заявлении фонда.

"Исполнительный совет объявил сегодня [в пятницу] о том, что он принял открытый, учитывающий заслуги и прозрачный процесс подбора нового директора-распорядителя, аналогичный тому, который использовался прежде", - отмечается в документе.

"Совет намерен завершить процесс к 4 октября 2019 года", - указали в МВФ.

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