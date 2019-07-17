Во многом — первая. Чем известна Кристин Лагард

От юриста до руководителя одного из ведущих мировых финансовых институтов — рассказываем об интересных фактах из жизни уже бывшей главы МВФ

Во вторник, 16 июля, Кристин Лагард покинула пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Это не стало ни для кого сюрпризом — отставка связана с грядущим назначением на должность президента Европейского центрального банка (ЕЦБ). ТАСС изучил биографию и карьеру Кристин Лагард. Американская француженка В школе Лагард профессионально занималась синхронным плаванием — стала серебряным призером в национальном чемпионате и два года выступала в составе французской сборной. Но в 17 лет выиграла стипендию и уехала учиться по обмену в США. В итоге до того, как пойти в политику в 2005 году, она около 25 лет посвятила работе в американской юридической фирме — Baker McKenzie, где специализировалась на антимонопольном и трудовом законодательстве. В 1991 году она возглавила парижское отделение компании, а в 1999 году стала руководителем головного офиса и первой женщиной на этом посту.

Краткая биография Кристин Лагард 1956 год — родилась в Париже 1973 год — выиграла стипендию и уехала на год учиться по обмену в США 1981 год — начала работать в американской юридической фирме Baker McKenzie 2005 год — вернулась во Францию и стала министром-делегатом по внешней торговли 2007 год — стала министром сельского хозяйства и рыболовства 2008 год — возглавила Министерство экономики и финансов 2011 год — заняла пост директора-распорядителя МВФ 2019 год — получила назначение на должность главы Европейского центрального банка Продолжение

"Первая женщина"

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После Baker McKenzie своеобразный титул "первая женщина" сопровождал Лагард почти на всех должностях. До нее во Франции не было женщин — министров экономики и финансов. Это ведомство Лагард возглавляла с 2008 по 2011 год, а после стала директором-распорядителем МВФ и тоже — первой женщиной на этом посту. Этот же статус она получит и на должности главы ЕЦБ. Лагард всегда активно выступала за улучшение положения женщин и расширение их экономических прав и свобод. Она однажды даже заявила, что, "если бы вместо Lehman Brothers (американский банк, чье банкротство в 2008 году считают отправной точкой мирового финансового кризиса — прим. ТАСС) были бы Lehman Sisters, мир бы сегодня мог выглядеть совсем иначе". Традиционно входит в списки самых влиятельных женщин — сначала Европы, а теперь и мира по версии Forbes. В 2018 году заняла третье место после канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. В списке всех самых влиятельных людей мира Лагард стоит на 22-ой строчке. Пересесть на велосипеды и профессиональная халатность Эксперты отмечают, что Лагард выдержала проверку на профессионализм и компетентность, оставаясь в течение всего острого периода мирового финансового кризиса на министерском посту. За ней признают высокие переговорные способности — она наладила отношения с руководством многих стран ЕС и G20, в том числе национальными "тяжеловесами" вроде Ангелы Меркель. Впрочем, СМИ до сих пор припоминают Кристин Лагард предложение пересесть на велосипеды, когда в 2007 году французы жаловались на стоимость топлива, и сравнивают ее с Марией-Антуанеттой, которой приписывают знаменитое "Если у народа нет хлеба, пусть едят пирожные!".

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В 2010 году она оказалась в центре скандала. Ей вменяли халатность, проявленную на посту министра экономики, и обвиняли, что она повлияла на решение о выплате компенсации €403 млн предпринимателю Бернару Тапи. В 2016 году суд все-таки признал ее виновной, но наказание не назначил из-за истечения срока давности. Дело совсем не помешало ей в 2016 году вновь получить поддержку совета директоров МВФ и заступить на новый пятилетний срок на посту главы организации. Еще только при вступлении в должность ее пол называли преимуществом — особенно после секс-скандалов с ее предшественником Домиником Стросс-Каном. Уже в должности главы МВФ Лагард поддерживала идею отказать Греции в реструктуризации долгов и выступала за проведение в еврозоне жесткой налогово-бюджетной политики. Ей удалось восстановить репутацию МВФ после греческого долгового кризиса в 2010 году. Кроме того, именно под ее руководством фонд выделил самый большой в своей истории кредит — Аргентине на $57 млрд. В интервью на программе The Daily Show Лагард согласилась, что назначение в МВФ стало для нее "стеклянным утесом" (по аналогии со "стеклянным потолком" — ситуация, когда женщинам дают ответственные задачи в кризисных ситуациях, где они могут как преуспеть, так и потерпеть фиаско). Таким же может стать и пост в ЕЦБ. Больше политическая фигура, чем экономист Когда Лагард возглавит ЕЦБ, она станет не только первой женщиной на этой должности, но и первым руководителем, у которого нет опыта работы в национальном центральном банке. Кроме того, эксперты обращают внимание и на отсутствие экономического образования. Некоторые уже пошутили, что "весь мир управляется юристами", вспомнив и юриста Джерома Пауэлла, который в 2018 году возглавил Федеральную резервную систему США. То есть две главные резервные валюты в мире вот-вот окажутся в руках юристов.

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Хотя сама Лагард заявляла, что "изучала немного экономику, но она не суперэксперт". Но если она соберет вокруг себя сильную команду экономистов, то ей этого и не нужно, считают некоторые эксперты. Так, например, экономист Тайлер Коуэн писал в своем блоге, что у хорошего кандидата в руководство центрального банка должен быть именно какой-никакой управленческий опыт. "Он может не быть следующим Биллом Гейтсом или Стивом Джобсом, но должен быть в состоянии избежать внутреннего кризиса". Именно опыт работы в условиях мировых кризисов и сделал Лагард главной претенденткой на должность главы ЕЦБ. "Ее уважают, она умеет находить компромиссы и четко выражать свою позицию", — считает главный экономист старейшего немецкого банка Berenberg Bank. Сама Лагард назвала предложенную должность большой честью. Хотя еще в 2018 году в интервью Financial Times заявляла, что "сыта по горло" спекуляциями вокруг темы преемника Марио Драги и не заинтересована занимать его место в ЕЦБ. Что именно заставило ее изменить мнение, пока не ясно. По мнению главы Евросовета Дональда Туска, Лагард будет очень независимой главой Центробанка.

I am honored to have been nominated for the @ECB Presidency. In light of this, and in consultation with the Ethics Committee of the IMF Executive Board, I have decided to temporarily relinquish my responsibilities as IMF Managing Director during the nomination period. — Christine Lagarde (@Lagarde) 2 июля 2019 г.