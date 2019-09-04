Комитет Европарламента по экономике проголосовал за назначение Лагард на пост главы ЕЦБ

БРЮССЕЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Комитет Европарламента (ЕП) по экономике и монетарным делам проголосовал за назначение Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). Голосование состоялось в среду в Брюсселе.

По вопросу назначения Лагард еще должен будет проголосовать весь Европарламент - на одной из ближайших пленарных сессий ЕП в Страсбурге, которая пройдет через две недели. Если ЕП одобрит кандидатуру Лагард, лидеры стран - членов ЕС на саммите 17-18 октября официально утвердят решение о ее назначении.

Саммит ЕС 2 июля выдвинул кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ. На этом посту она сменит 1 ноября текущего года итальянца Марио Драги, если ее кандидатуру одобрит ЕП.

Сразу после решения саммита Лагард объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка.