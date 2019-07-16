Биография главы МВФ Кристин Лагард

ТАСС, 16 июля. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард подала в отставку со своего поста в связи с выдвижением ее кандидатуры на должность руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Решение Лагард вступит в силу 12 сентября.

Происхождение и образование

Кристин Лагард родилась 1 января 1956 года в Париже. Ее отец был профессором филологии, мать - учительницей латинского языка. Детство Лагард провела в Нормандии, где отец преподавал английский язык в Руанском университете. В школьные годы профессионально занималась синхронным плаванием, в 15 лет стала серебряным призером на чемпионате Франции и два года выступала в составе французской сборной.

Окончив среднюю школу в Гавре, по обмену уехала в США. В Бетесде (шт. Мэриленд) изучала английский язык в школе для девочек Holton-Arms. Высшее образование получила во Франции: в Университете Париж Х - Нантер (юриспруденция) и в Институте Экс-ан-Прованса (экономика, политология). Специалист в области антимонопольного права и трудового законодательства. В начале 1980-х годов была принята в коллегию адвокатов Парижа.

В компании Baker & McKenzie

В 1981 году начала работать в парижском отделении амeриканской адвокатской компании Baker & McKenzie, специализирующейся на корпоративном праве (в настоящее время объединяет 11 тыс. сотрудников в 47 странах). Курировала вопросы, касающиеся трудового и антимонопольного законодательства, слияния и приобретения фирм. В 1987 году стала управляющим партнером, в 1991 году возглавила парижское отделение этой компании. В 1995 году Лагард переехала в Чикаго, где расположен главный офис этой компании, и вошла в исполнительный комитет Baker & McKenzie, а в 1999 году стала его председателем. В 2004 году заняла пост президента глобального стратегического комитета Baker & McKenzie.

В 1995-2002 годы работала в одной из комиссий Центра международных и стратегических исследований в Вашингтоне.

В правительстве Франции

В 2005 году Кристин Лагард вернулась во Францию и вошла в правительство Доминика де Вильпена, заняв пост министра внешней торговли. По оценкам журнала Forbes, благодаря усилиям Лагард на этом посту Франции удалось получить новые рынки для экспортной продукции, в частности в области высоких технологий. Уже в 2006 году объем французского экспорта увеличился на 10%.

В мае - июне 2007 года она была министром сельского хозяйства в правительстве Франсуа Фийона, а с июня 2007 по июль 2011 года возглавляла Министерство экономики, финансов и занятости (первая женщина на этом посту). Лагард приняла руководство этим ведомством в период финансово-экономического кризиса и, как считают эксперты, успешно справилась с задачами. Ей удалось провести через парламент закон о модернизации экономики, закон о труде, занятости и покупательной способности. В июле - декабре 2008 года (во время председательства Франции в ЕС) она возглавляла Совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС и в этом качестве содействовала созданию Европейского фонда помощи странам еврозоны, пострадавшим от кризиса (размер фонда - €750 млрд).

Член правоцентристской партии "Республиканцы" (до мая 2015 года - Союз в поддержку народного движения).

В МВФ

25 мая 2011 года Лагард объявила о намерении баллотироваться на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (International Monetary Fund; МВФ). Ее кандидатуру поддержали многие ведущие страны мира, в том числе Великобритания, США, Индия, Бразилия, Россия, Китай, Германия. 28 июня 2011 года была избрана и 5 июля 2011 года приступила к исполнению обязанностей руководителя МВФ, став первой женщиной во главе этой организации.

Вступая в должность, заявила, что намерена "превратить МВФ в легитимный и беспристрастный механизм, готовый к сотрудничеству". Одной из важнейших задач назвала завершение реформы фонда, запущенной по инициативе Группы 20 в 2010 году с целью перераспределения голосов в пользу развивающихся стран. Процесс преобразований тормозился из-за отсутствия ратификации поправок со стороны США, которые обладают наибольшей долей голосов в МВФ. Лагард неоднократно призывала Конгресс США одобрить реформу. Однако это произошло лишь в декабре 2015 года. В результате в десятку крупнейших акционеров фонда вошли Россия, Бразилия, Индия и Китай. Кристин Лагард сыграла важную роль в оживлении отношений между членами МВФ, включая государства с формирующимся рынком и развивающиеся страны. Активно защищает права работающих женщин, в 2014 году МВФ подготовил доклад по этому вопросу. В 2015 году способствовала списанию внешнего долга Греции. При ней в 2015 году были изменены правила предоставления кредитов, в связи с этим теперь Фонд может оказывать финансовую помощь странам, имеющим задолженность перед каким-либо государством (таким образом, будет продолжена реализация антикризисной программы для Украины, имеющей долг перед РФ). Не менее важным решением, принятым в МВФ под руководством Лагард, стало включение в валютную корзину фонда китайского юаня (с 1 октября 2016 года; наряду с долларом, евро, йеной и фунтом стерлингов).

19 февраля 2016 года Исполнительный совет МВФ утвердил Кристин Лагард на посту директора-распорядителя организации на второй пятилетний срок (с 5 июля 2016 года). Решение о переназначении было единогласным. Во время нового срока Кристин Лагард пообещала способствовать более гибкому и эффективному реагированию на потребности государств - членов МВФ.

2 июля 2019 года Лагард временно прекратила исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ, а 16 июля подала в отставку в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка. После утверждения Европарламентом она сменит 1 ноября 2019 года итальянца Марио Драги.

Судебный процесс

В 2014 году , когда Лагард занимала пост министра экономики и финансов, в отношении нее было начато расследование по обвинению в "халатности при исполнении своих служебных обязанностей". Оно велось в рамках дела, связанного с французским бизнесменом Бернаром Тапи, которое рассматривается уже более 20 лет. В 1993 году при участии банка Credit Lyonnais Тапи продал компанию по производству спортивных товаров Adidas. Однако после того, как сделка состоялась, Тапи обвинил банк в махинациях и потребовал возмещения ущерба. Поскольку на тот момент банк принадлежал государству, в тяжбу вмешалась Лагард. В 2007 году она передала дело в независимую арбитражную коллегию, которая вынесла решение в пользу Тапи, и из государственных фондов ему была выплачена компенсация в размере €403 млн (в 2015 году решение о компенсации было отменено). В декабре 2015 года было принято решение начать судебное разбирательство в отношении Лагард, которая назвала обвинения "абсолютно бездоказательными".

19 декабря 2016 года Суд Французской Республики, который рассматривает исключительно дела о правонарушениях членов правительства, признал Лагард виновной, однако не вынес никакого приговора (за ней не будет числиться судебного дела). Решение о виновности было принято вопреки рекомендации французской прокуратуры снять с Лагард все обвинения. На оглашении приговора глава МВФ не смогла присутствовать "по служебной необходимости".

Награды и рейтинги

Является офицером французского ордена Почетного легиона (2012). Среди ее иностранных наград - российский орден Дружбы (2010).

В 2002 году Лагард заняла 5 место в рейтинге самых успешных бизнес-леди Европы, составленном газетой The Wall Street Journal Europe. В 2009 году газета Financial Times признала ее лучшим министром финансов стран Евросоюза, а по опросам газеты La Parisien, она заняла второе место в списке людей, пользующихся популярностью у французов.

Личные сведения

Лагард увлекается плаванием, дайвингом, йогой, катается на лыжах, играет в теннис. Кроме того, занимается садоводством, а также коллекционирует карикатуры. Является вегетарианкой.

Лагард дважды была замужем. От первого брака с Уилфредом Лагардом (финансовый аналитик) имеет двоих сыновей - Пьера-Анри (1986) и Томаса (1988). Во время ее работы в США дети жили в Париже вместе с отцом.

Вторым мужем был Эакран Гилмор, а с 2006 года ее спутником является Ксавье Джоканти (оба - предприниматели).