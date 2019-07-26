В Mail.ru Group заявили, что законопроект о значимых информресурсах не затронет компанию

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Законопроект об ограничении 20% иностранного владения информационными ресурсами, значимыми для отечественной информационной инфраструктуры, не затронет Mail.ru Group. Об этом заявили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании.

"Мы считаем, что данный законопроект не может быть принят Госдумой в текущей редакции. Mail.ru Group планирует принять участие в обсуждении и уверена, что государство в дискуссии с рынком найдет приемлемый для всех сторон сценарий. При этом отметим, что на данный момент под контролем российских акционеров находится значительно превышающий контрольную долю процент голосов Mail.ru Group. Следовательно, изменений в существующей схеме владения компания в любом случае не потребуется - предусмотренная правительственная комиссия сможет согласовать нынешнюю структуру. Мы уверены, что данный законопроект не затронет нашу компанию", - сообщили в Mail.ru Group.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия") внес законопроект, которым предлагается ограничить 20% иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, при этом нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу.

Законопроектом определяется ряд полномочий правительственной комиссии по отношению к значимым информационным ресурсам. Речь идет о "признании владельца значимого информационного ресурса не исполняющим требования о владении, о рекомендациях владельцу по обеспечению равных условий доступа к информации, собираемой с его использованием, например, для других отечественных сервисов".