Власти США продлили Chevron лицензию на работу в Венесуэле до 25 октября

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Американские власти в пятницу продлили до 25 октября лицензию американской нефтегазовой компании Chevron и четырем другим корпорациям на ведение деятельности на территории Венесуэлы, в частности совместно с государственной нефтяной компанией PDVSA. Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства финансов США.

Кроме Chevron соответствующие разрешения получили нефтесервисные корпорации Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford.

Санкции, введенные вашингтонской администрацией против нефтяного сектора Боливарианской Республики, запрещают американским компаниям вести бизнес с какими-либо органами власти или предприятиями, контролируемыми правительством президента Николаса Мадуро. Срок лицензии, которая делала исключение и позволяла работать компаниям в этой южноамериканской стране, истекал 27 июля.