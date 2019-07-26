Министр экономики Франции отверг критику Трампа в отношении налога для IT-корпораций

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Франция не намерена отказываться от своих решений, принятых на национальном уровне. Об этом заявил в пятницу министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр в ответ на критику нового налога для цифровых компаний со стороны американского президента Дональда Трампа.

"Всеобщее налогообложение цифровой деятельности является проблемой, которая волнует всех нас. Мы хотим достичь соглашения по этому вопросу в рамках Группы семи (G7) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Пока же Франция намерена претворять в жизнь свои национальные решения", - приводит его слова AFP.

Ранее Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter послание в адрес французского президента, назвав "глупостью [Эмманюэля] Макрона" введение Парижем налога на деятельность крупных цифровых корпораций.

Он пообещал объявить о "существенных ответных мерах" и заявил, что "американское вино лучше французского".