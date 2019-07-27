Министр экономики Франции проведет переговоры с главой Минфина США по цифровому налогу

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр считает необходимым добиваться всеобщего налогообложения деятельности крупнейших цифровых компаний и в связи с этим проведет переговоры в субботу со своим американским коллегой Стивеном Мнучиным. Об этом глава французского ведомства заявил журналистам, выступление транслировал телеканал BFM.

Ле Мэр напомнил, что на прошлой неделе во французском городе Шантийи в ходе встречи министров финансов Группы семи было достигнуто согласие относительно необходимости обложить налогом IT-компании. "Теперь мы хотим начать плотную работу с нашими американскими друзьями относительно универсального налогообложения цифровой деятельности. В субботу в 17:00 по парижскому времени (18:00 мск) я проведу телефонные переговоры со своим американским коллегой Стивеном Мнучиным", - сказал французский министр. "Эти переговоры будут вестись именно на той основе, которая была достигнута в Шантийи", - уточнил он.

"Мы намерены в период до конца августа - когда состоится саммит Группы семи в Биаррице - добиться договоренности относительно такого налогообложения", - заявил также Ле Мэр. "Наша цель также - заключить такого рода соглашение на уровне Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в период до конца 2020 года с тем, чтобы оно вступило в силу также в период до конца 2020 года". "В ожидании этого международного решения Франция введет в действие свое национальное налогообложение крупнейших интернет-компаний. Напомню, что за него единогласно проголосовали депутаты французского парламента", - сказал Ле Мэр.

Не против США

Он подчеркнул при этом, что у Франции "нет ни малейшего намерения направить цифровой налог в приоритетном порядке именно против американских корпораций". Оно ориентировано на все интернет-компании, финансовый оборот которых составляет более €750 млн, напомнил Ле Мэр.

"В настоящее время налогообложение в цифровой сфере проводится на иных уровнях, нежели в других сферах. Недопустима ситуация, когда европейские, американские или китайские IT-компании почти или вообще не платят налогов. В наших общих интересах добиться справедливого налогообложения деятельности в цифровой сфере во всем мире", - отметил французский министр. Он также сообщил, что "как только будет заключено международное соглашение по цифровому налогу и оно вступит в силу, французский закон о таком налоге перестанет действовать".

Президент США Дональд Трамп в пятницу не исключил, что может ввести таможенные пошлины на французские вина до предстоящего саммита Группы семи. Трамп также опубликовал в своем Twitter эмоциональное послание в адрес французского президента, назвав "глупостью [Эмманюэля] Макрона" введение Парижем налога на деятельность крупных цифровых корпораций. В пятницу президенты обсудили вопросы, связанные с цифровым налогом в ходе телефонных переговоров.