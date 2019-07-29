Федерация профсоюзов рекомендует учитывать траты на активный отдых при расчете МРОТ

Какие траты мы не учитываем и как научиться их контролировать

Куда исчезают миллионы? Какие траты мы не учитываем и как научиться их контролировать

Ранее Минтруд опубликовал проект приказа об установлении величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. На основе величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предшествующего года устанавливается МРОТ. Таким образом, МРОТ с 1 января 2020 года вырастет с 11 280 до 12 130 рублей.

"ФНПР продолжает добиваться увеличения минимального размера оплаты труда не до величины прожиточного минимума, а до величины минимального (восстановительного) потребительского бюджета (МПБ). Он включает в себя не только минимальный набор материальных благ, но и услуги, влияющие на качество жизни человека (активный отдых, приобщение к ценностям культуры и т. д.)", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте профсоюзной организации.

Стороны социального партнерства, куда входят представители работодателей, профсоюзов и правительства РФ, в заключенном генеральном соглашении ранее договорились развивать такую методику, как минимальный потребительский бюджет. По расчетам ФНПР, эта величина без учета семейной нагрузки должна составлять более 30 тыс. рублей на 1 января 2020 года.