Новак: строительство противопаводковых ГЭС на реке Амур обойдется в 400 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Правительство рассмотрело проект строительства каскада противопаводковых гидроэлектростанций (ГЭС) стоимостью реализации около 400 млрд рублей, сообщил во вторник журналистам министр энергетики Александр Новак во время рабочей поездки в Южно-Сахалинск.

"Правительством РФ рассмотрен проект строительства противопаводковых ГЭС на Амуре и его притоках. Стоимость реализации проекта на территории Российской Федерации составляет порядка 400 млрд рублей. Вместе с тем… основная приточность паводковых вод обусловлена водосбросными бассейнами рек Селемджа, Суйбинь расположенными в Китае. Поэтому строительство каскада противопаводковых ГЭС не приведет к улучшению ситуации с регулированием высокой приточности", - сказал Новак.

Он добавил, что дальневосточная энергосистема не испытывает дефицита мощности, поэтому остается вопрос сбыта вырабатываемой предлагаемыми ГЭС электроэнергии. На текущий момент функции регулирования паводков выполняют Зейская, Бурейская и Нижне-Бурейская ГЭС.

Зейская и Бурейская гидроэлектростанции обеспечивают стабильный пропуск паводковых вод, ситуация стабильна, заявил Новак.

"Ситуация с прохождением паводковых вод через объекты гидроэнергетики Амурского водного бассейна стабильная и контролируемая. Объекты электроэнергетики работают в штатном режиме. Зейская и Бурейская ГЭС обеспечивают накопление и пропуск паводковых вод в соответствии с установленным нормативами", - сказал министр.

Он добавил, что также прогнозируется снижение притока воды в Бурейское водохранилище, а отметки уровня воды на реке Амур дальше по течению относительно Зейской и Нижне-Бурейской ГЭС находятся ниже среднемноголетних значений.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. По оперативной информации, размещенной в понедельник на сайте регионального правительства, из подтопленных населенных пунктов Приамурья эвакуировано около более 1,6 тыс. человек. Остаются подтопленными 14 населенных пунктов, 584 жилых дома, 820 приусадебных участков. Гребень паводка проходит в районе села Мазаново Мазановского района.