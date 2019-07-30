МЭР предлагает направлять на поддержку моногородов НДС от инвестпроектов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предлагает направлять на поддержку моногородов НДС от инвестиционных проектов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Минэкономразвития предлагает новый механизм поддержки инвестиционных проектов в моногородах, позволяющий инвесторам обеспечить возврат инвестиций в объеме, не превышающем налоговых платежей от вновь реализуемых инвестиционных проектов. Кроме того, рассматривается возможность поддержки бюджета моногорода в объеме НДС, поступающей в федеральный бюджет от указанных инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.

В качестве новых направлений рассматривается участие в проектах государственно-частных партнерств (ГЧП) в рамках концессионных соглашений.

Новая госпрограмма предполагает актуализацию всех региональных и муниципальных программ развития моногородов с учетом национальных проектов, планируется отражать аналитическое распределение финансирования мероприятий в рамках нацпроектов на территории моногородов, указывается в сообщении.

Критика Счетной палаты

Ранее Счетная палата отмечала в своем отчете, что Фонд развития моногородов при реализации приоритетной программы развития на 2016-2025 годы направлял средства на поддержку моногородов, экономика которых и так была относительно дифференцирована, когда как депрессивные города и поселки, которые не обладают возможностями для привлечения инвесторов, остались без бюджетной поддержки.

По данным контрольного ведомства, всего за 2014-2018 годы на предоставление субсидии фонду в бюджете РФ было предусмотрено 24,86 млрд рублей.

"Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по состоянию на 1 января 2019 года составило 17,76 млрд рублей (71,4%), из них в 2017 году - 4,43 млрд рублей, в 2018 году - 5,83 млрд рублей", - говорилось в отчете ведомства "Мониторинг и оценка хода реализации приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов".

Обновление программы

Приоритетная программа "Комплексное развитие моногородов" досрочно завершена по решению президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам с 1 января 2019 года.

На основе анализа результатов реализации предложено полное переформатирование программы развития моногородов. В разрабатываемой госпрограмме будут предложены новые инструменты поддержки, поскольку реализованные меры, представляются недостаточными для устойчивого развития моногородов.

В настоящее время проект госпрограммы рассматривается в правительстве РФ.