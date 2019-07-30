Доля просроченных потребкредитов в России во II квартале снизилась до 13%

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Доля просроченной задолженности (свыше 90 дней) в портфеле банков по потребительским кредитам (на покупку товаров) в II квартале 2019 года снизилась до 13% с 18,7% за аналогичный период 2018 года, сообщает бюро кредитных историй "Эквифакс".

Во II квартале 2019 года общий портфель потребкредитов в российских банках составил 4,1 трлн рублей, из них 532,5 млрд рублей - просроченные займы.

Из 27,7 млн выданных кредитов на покупку потребительских товаров просрочки наблюдаются у 4,8 млн кредитов (во II квартале 2018 года - 27 млн и 5,4 млн кредитов соответственно).

За отчетный период в РФ было выдано потребительских кредитов на 1,4 трлн рублей, что на 21,2% больше, чем годом ранее (1,18 трлн рублей).

"Более быстрыми темпами в первом полугодии росли только кредитные карты (+37%) и займы МФО (+31%). Рост объемов кредитования связан с крайней активностью кредиторов по продвижению своих услуг и продуктов как для выполнения собственных бизнес-планов в преддверии ужесточения требований ЦБ к необеспеченному кредитованию, так и для привлечения новых сегментов клиентов: начиная от молодежи, которой предлагаю кредитные карты, так и для старшей возрастной группы, которой предлагают ипотечные кредиты, - их рост в первом полугодии был более скромным - всего 2%", - прокомментировал генеральный директор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

"Эквифакс" имеет базу из более чем 316,2 млн кредитных историй физических лиц и 830 тыс. кредитных историй юридических лиц, предоставляемую 2 тыс. организаций.