Россияне охотно берут в долг на фоне падения доходов. Рынку потребкредитов грозит кризис?

Во II квартале 2019 года в публичном пространстве достаточно активно обсуждается вопрос о необходимости ограничения объемов потребительского кредитования в России. Пока что у регулирующего органа недостаточно полномочий для принятия подобных решений. Однако проблема уже обозначена, и, как показывает практика последних лет, в ближайшие месяцы будут предприняты какие-то действия в этом направлении.
Противники подобных мер опасаются, что для физических лиц будет осложнен доступ к кредитным ресурсам. Попробуем разложить "по полочкам" сложившуюся ситуацию и оценить реальную необходимость торможения текущих темпов потребительского кредитования.
Опасность кредитных "пузырей"
Прежде всего, важно отметить, что рост объемов потребительского кредитования в стране сам по себе не является проблемой. Риски проявляются, когда заемщики начинают задерживать текущие платежи по кредитам или же вообще перестают их обслуживать. Если подобный процесс приобретает массовый характер, кредитные организации теряют свою устойчивость. Более того, появляются реальные риски банкротства целого ряда банков по цепочке. Иными словами, надувание кредитных "пузырей" в масштабах страны чревато серьезными негативными последствиями как для населения, так и для банковской системы, а также для государства в целом. Как показывает история развития финансовых рынков, кредитные "пузыри" периодически создаются и лопаются во многих странах, и можно сделать вывод о закономерности явления.
Не стоит забывать о том, что основным условием хорошего самочувствия современной капиталистической экономики является стабильное увеличение объемов производства и потребления. Правительства развитых и развивающихся стран стремятся обеспечить непрерывный рост ВВП. Подавляющее большинство производственных и торговых цепочек замыкается именно на физических лицах. Поэтому увеличение доступности потребительских кредитов способно до определенного предела поддерживать рост экономики страны. Это может продолжаться годами и даже десятилетиями, до момента начала кредитного сжатия, которое может перерастать в кредитный кризис.
На уровне государства ключевым инструментом влияния на объемы кредитования в стране обычно выступает изменение ставки центрального банка. Однако это не отменяет возможности и необходимости точечной настройки отдельных сегментов внутреннего кредитного рынка. Иногда бездействие в этом плане может стоить очень дорого. Напомним, что "спусковым механизмом" мирового финансового кризиса 2008 года послужил пузырь на рынке ипотечного кредитования в США. В результате событий десятилетней давности пострадали и домохозяйства, и кредитные организации, и многие частные компании. Самыми дальними отголосками начавшегося в США кризиса стали бюджетные проблемы в странах Евросоюза и падение мировых цен на сырье. Это хороший пример того, что глобальные экономические потрясения могут начинаться именно с массовых дефолтов физических лиц по своим обязательствам.
Закредитованность малообеспеченных
Социальная сторона проблемы заключается в том, что рискам принятия на себя неподъемных кредитных обязательств подвержены именно малообеспеченные слои населения. Это в равной степени связано и с низкими доходами, и с недостаточным уровнем финансовой грамотности. Это далеко не новое явление. Упоминания об опасности займа под процент и прямые ограничения в этой сфере присутствуют даже в религиозных текстах. Устоявшимся и широко распространенным выражением является такое словосочетание, как "долговая яма". Его смысл интуитивно понятен. Тем не менее психология людей и их поведение не меняются в течение тысячелетий.
Согласно официальным данным, в настоящее время в России за чертой бедности находится около 20 млн человек. Речь идет о людях с доходами ниже прожиточного минимума, который в среднем по стране составляет около 10200 руб. Экспертные оценки указывают на то, что реальное количество бедных людей в стране выше в 1,5–2 раза. Это примерно четверть населения России. При этом существенную долю бедных составляют работающие люди с невысоким уровнем заработной платы. По этой же причине в категорию бедных попадают семьи с несколькими детьми.
Вполне очевидно, что текущая доступность потребительских кредитов вынуждает достаточно широкий класс людей с низкими доходами брать деньги в долг и постепенно наращивать размер задолженности. Это нередко приводит к невозможности обслуживания накопленного долга. В самом худшем варианте это может закончиться личным банкротством. В лучшем случае заемщики вынуждены долго и мучительно рассчитываться с долгами или же продавать имеющееся имущество. Согласно официальным данным, за первое полугодие 2019 года суды признали банкротами 29 017 российских граждан. Это на 52,3% больше аналогичного показателя прошлого года.
По данным опроса населения, проведенного в мае 2019 года, около 9% респондентов признали вероятность того, что они не смогут расплатиться по уже имеющимся кредитам. Банк России отмечает по этому поводу, что долговая нагрузка населения быстро растет. При этом реальные располагаемые доходы населения сократились на 2,3% в годовом выражении по итогам I квартала 2019 года.
Оправданная обеспокоенность ЦБ
Беспристрастный взгляд на эти факты указывает на то, что сложившаяся тенденция пока не имеет признаков улучшения. В самом экстремальном варианте рост закредитованности населения в условиях падающих доходов вполне может привести к социальному взрыву. При таком обороте дела неустойчивость отдельных банков станет лишь второстепенной проблемой для государства. Поэтому стоит признать, что текущая обеспокоенность Центробанка ростом объемов необеспеченного потребительского кредитования вполне обоснована и своевременна.
По-видимому, у регулятора присутствует понимание того факта, что поддержание внутреннего спроса за счет кредитования уже не окажет нужного эффекта. Глава Банка России Эльвира Набиуллина прямо указала на то, что российская экономика, прибавив лишь 0,5% по итогам I квартала, уперлась в структурный потолок. Вместе с тем было сказано, что текущий долг домохозяйств в России еще достаточно низкий, как и связанные с этим риски для финансовой стабильности.
К слову, доля проблемных кредитов в портфеле российских банков в течение последних шести лет остается стабильно высокой. Согласно данным рейтингового агентства S&P в настоящее время она составляет 16,7%. Вместе с тем аналитики S&P ожидают сокращения указанного показателя до 16% в текущем году и до 15,5% в 2010 году.
Что делать?
Какие же возможны способы решения назревающих проблем в сфере потребкредитования? Здесь не может быть простых и быстрых рецептов. Пока речь идет в основном об ограничении объемов выдачи новых кредитов наименее платежеспособным гражданам. Предлагается установить максимально возможный срок потребительских займов с целью препятствия "растягиванию" их на много лет вперед. Уже достаточно длительное время вводятся нормы, ограничивающие аппетиты операторов рынка микрокредитов. Например, максимально возможная ставка по микрокредитам с 1 июля 2019 года не может превышать 1% в день. Кроме того, с середины текущего года максимально возможная сумма взыскания процентов и неустоек по потребительским кредитам ограничена двукратной суммой займа. Вместе с тем у микрофинансовых организаций и без того имеется масса отраслевых проблем и рисков. С другой стороны, ухудшение условий их деятельности стимулирует рост количества нелегальных микрофинансовых организаций и количества их клиентов, со всеми вытекающими последствиями.
Вполне ожидаемой новостью стало известие о том, что в Госдуму РФ внесен законопроект о цифровом профиле физических и юридических лиц. По-видимому, в рамках данной системы будут в автоматическом режиме собираться разрозненные данные о гражданах из многочисленных источников. Очевидно, что в базу данных будет включаться кредитная история, а также сведения об официальных доходах граждан. Одним из вполне логичных способов ее применения станет использование при решении о выдаче кредитов.
Продолжая эту тему, стоит упомянуть очень интересную новость из Казахстана. Она указывает на то, что сопредельное государство также столкнулось с проблемой неконтролируемого роста долговой нагрузки малообеспеченных слоев населения. Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение о проведении кредитной амнистии в отношении социально уязвимых слоев населения. Государство погасит основной долг и неустойку по потребительским кредитам граждан на сумму до 300 тыс. тенге (около 50 тыс. рублей) при условии, что общая сумма долга не превышает 3 млн тенге (500 тыс. рублей). Как ожидается, указанная мера затронет около 5 млн граждан Казахстана. При этом люди, которым спишут долги, не смогут брать кредиты в будущем. Столь радикальное решение указывает на то, что подобная проблема может принимать очень острый характер даже на уровне столь крупного государства, как Казахстан, и только подтверждает необходимость заранее обдумать пути решения проблемы намечающегося "пузыря" на рынке кредитования физических лиц.