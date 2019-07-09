Россияне охотно берут в долг на фоне падения доходов. Рынку потребкредитов грозит кризис?

Во II квартале 2019 года в публичном пространстве достаточно активно обсуждается вопрос о необходимости ограничения объемов потребительского кредитования в России. Пока что у регулирующего органа недостаточно полномочий для принятия подобных решений. Однако проблема уже обозначена, и, как показывает практика последних лет, в ближайшие месяцы будут предприняты какие-то действия в этом направлении.

Противники подобных мер опасаются, что для физических лиц будет осложнен доступ к кредитным ресурсам. Попробуем разложить "по полочкам" сложившуюся ситуацию и оценить реальную необходимость торможения текущих темпов потребительского кредитования.

Опасность кредитных "пузырей"

Прежде всего, важно отметить, что рост объемов потребительского кредитования в стране сам по себе не является проблемой. Риски проявляются, когда заемщики начинают задерживать текущие платежи по кредитам или же вообще перестают их обслуживать. Если подобный процесс приобретает массовый характер, кредитные организации теряют свою устойчивость. Более того, появляются реальные риски банкротства целого ряда банков по цепочке. Иными словами, надувание кредитных "пузырей" в масштабах страны чревато серьезными негативными последствиями как для населения, так и для банковской системы, а также для государства в целом. Как показывает история развития финансовых рынков, кредитные "пузыри" периодически создаются и лопаются во многих странах, и можно сделать вывод о закономерности явления.

Не стоит забывать о том, что основным условием хорошего самочувствия современной капиталистической экономики является стабильное увеличение объемов производства и потребления. Правительства развитых и развивающихся стран стремятся обеспечить непрерывный рост ВВП. Подавляющее большинство производственных и торговых цепочек замыкается именно на физических лицах. Поэтому увеличение доступности потребительских кредитов способно до определенного предела поддерживать рост экономики страны. Это может продолжаться годами и даже десятилетиями, до момента начала кредитного сжатия, которое может перерастать в кредитный кризис.

На уровне государства ключевым инструментом влияния на объемы кредитования в стране обычно выступает изменение ставки центрального банка. Однако это не отменяет возможности и необходимости точечной настройки отдельных сегментов внутреннего кредитного рынка. Иногда бездействие в этом плане может стоить очень дорого. Напомним, что "спусковым механизмом" мирового финансового кризиса 2008 года послужил пузырь на рынке ипотечного кредитования в США. В результате событий десятилетней давности пострадали и домохозяйства, и кредитные организации, и многие частные компании. Самыми дальними отголосками начавшегося в США кризиса стали бюджетные проблемы в странах Евросоюза и падение мировых цен на сырье. Это хороший пример того, что глобальные экономические потрясения могут начинаться именно с массовых дефолтов физических лиц по своим обязательствам.

Закредитованность малообеспеченных

Социальная сторона проблемы заключается в том, что рискам принятия на себя неподъемных кредитных обязательств подвержены именно малообеспеченные слои населения. Это в равной степени связано и с низкими доходами, и с недостаточным уровнем финансовой грамотности. Это далеко не новое явление. Упоминания об опасности займа под процент и прямые ограничения в этой сфере присутствуют даже в религиозных текстах. Устоявшимся и широко распространенным выражением является такое словосочетание, как "долговая яма". Его смысл интуитивно понятен. Тем не менее психология людей и их поведение не меняются в течение тысячелетий.

Согласно официальным данным, в настоящее время в России за чертой бедности находится около 20 млн человек. Речь идет о людях с доходами ниже прожиточного минимума, который в среднем по стране составляет около 10200 руб. Экспертные оценки указывают на то, что реальное количество бедных людей в стране выше в 1,5–2 раза. Это примерно четверть населения России. При этом существенную долю бедных составляют работающие люди с невысоким уровнем заработной платы. По этой же причине в категорию бедных попадают семьи с несколькими детьми.