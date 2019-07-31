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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

BP не будет отправлять свои танкеры через Ормузский пролив

Компания намерена использовать чартерные суда для доставки нефти из Персидского залива

ТАСС, 31 июля. Британская нефтегазовая компания BP (British Petroleum) пока не планирует осуществлять поставки нефти на своих судах через Ормузский пролив ввиду напряженности между Лондоном и Тегераном. Об этом сообщил финансовый директор компании Брайан Гилвари.

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"BP продолжит транспортировать свою нефть, но в краткосрочной перспективе ни один танкер с флагом компании не пересечет Ормузский пролив. BP использует чартерные суда для доставки нефти из Персидского залива", - цитирует Гилвари в среду агентство ISNA.

Также отмечается, что после инцидентов с задержанием иранского и британских танкеров BP в течение последних трех недель не использует Ормузский пролив в качестве маршрута для транспортировки нефти судами компании.

19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан иранскими ВМС "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден в порт Бендер-Аббас для проверки. Британская сторона утверждает, что иранские моряки остановили судно в территориальных водах Омана и затем заставили танкер войти в свои воды.

Инцидент со Stena Impero произошел после задержания властями Гибралтара 4 июля иранского судна Grace 1 по подозрению в нарушении санкций против Сирии.

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ИранВеликобританияЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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