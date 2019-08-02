В Минкомсвязи сообщили, что позиции Минска и Москвы по отмене роуминга серьезно сблизились

ПОЛОЦК, 2 августа. /ТАСС/. Позиции России и Белоруссии в переговорном процессе по вопросу отмены роуминга в Союзном государстве серьезно сблизились. Об этом сообщил ТАСC в пятницу замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций России (Минкомсвязи) Олег Иванов. Переговоры этому вопросу проходят в пятницу в Полоцке.

"Мы по переписке достаточно серьезно сгладили позиции, - сказал Иванов. - Сейчас мы хотим их зафиксировать в дорожной карте, разработать и ее подписать с двух сторон, это было бы замечательно, мы к этому стремимся". По словам Иванова, "самое главное сейчас - найти взаимоприемлемые пути со стороны как наших операторов, так и операторов Белоруссии, чтобы менее болезненно и для блага абонентов найти пути перехода к отмене платы за входящие звонки".

Замминистра отметил, что российская сторона хотела бы идти по той модели, которая принята в РФ. "Пройти примерно тот же самый путь, отменить плату за входящие звонки. Вот это наша цель", - сказал Иванов.

По его словам, необходимо зафиксировать в этой дорожной карте "все необходимые даты на этом пути". "Проекты у нас есть, у нас долгая переписка, мы несколько раз встречались. Чувствительные очень моменты, и там не хотелось бы действовать грубо, - отметил он. - Сегодня мы планируем согласовать все позиции. Удастся подписать - подпишем. И в дальнейшем по этой дорожной карте идти". Иванов не стал комментировать обозначенную ранее сторонами возможность отменить роуминг в Союзном государстве к 15 сентября.

Спикер Света Федерации России Валентина Матвиенко предложила по аналогии с ЕС отменить роуминг на территории СГ и попросила записать протокольное поручение о проработке данного вопроса министрам связи двух государств. Пока стороны не пришли к консенсусу в вопросе отмены роуминга. Россия предлагает отменить плату за входящие звонки при нахождении абонентов в другой стране, а Минск настаивает на снижении стоимости звонков. В РФ также отмечали, что российские мобильные операторы могут отменить абонентскую плату за входящие вызовы для пользователей, находящихся на территории Белоруссии, к середине 2019 года в случае установления симметричных ставок на услуги по пропуску трафика, то есть при выравнивании так называемого интерконнекта. В июле 2019 года Матвиенко заявила, что Россия готова к отмене роуминга с Белоруссией, этот вопрос может быть решен до 15 сентября.