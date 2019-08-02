Лесопромышленники и общественники РФ поддержали конфискацию имущества "черных лесорубов"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Необходимость конфискации используемых при незаконных рубках леса орудий, поручение о которой подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, давно назрела в России, поскольку инструменты и техника "черных лесорубов" часто возвращаются в тайгу после ареста. Об этом сообщили ТАСС участники отрасли и общественники.

В пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий. Он пояснил, что это будет делаться "по той же схеме, как это делается, например, в отношении орудий незаконного рыбного промысла", и позволит лучше справляться с проблемой "черных лесорубов".

Президент национальной ассоциации лесопромышленников "Русский лес" Алексей Желнеев сообщил ТАСС, что представители отрасли давно обсуждают вопрос конфискации орудий незаконных рубок с правоохранительными органами.

"На основании уголовного дела могут все что угодно арестовывать. Но как правило бывает, что орудие, которое используется незаконно, является собственностью не того, кто нарушает законодательство, а, допустим, его родственников. В этом была причина того, что оно снова возвращалось", - сказал он.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области, одного из основных российских лесопромышленных регионов, Сергей Апанович отметил, что иркутские общественники еще в 2015 году направляли федеральным властям предложения о введении конфискации техники у третьих лиц, у которых "черные лесорубы" ее арендуют.

"Технику берут в аренду у третьего лица. Когда арестовывают непосредственно "черных лесорубов", технику временно ставят на штрафплощадку. Потом через некоторое время приходит собственник и говорит, что техника его, он не знал, что с ее помощью будут совершать преступные деяния. И ему все отдают", - объяснил Апанович.

Решение суда

По словам координатора региональной группы общественного мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса в Омской области Игоря Новошинского, в нынешних условиях окончательно изымать орудия рубки можно только по решению суда в рамках рассмотрения уголовного дела. "Проблема в том, что уголовных дел по незаконным рубкам, доведенных до приговора, мало", - подчеркнул он.

Сергей Апанович отметил, что даже если дела, связанные с масштабной вырубкой лесов, и доходят до приговора, то орудиями совершения преступления, подлежащими изъятию, признают, как правило, бензопилы. Дорогостоящая техника - автомобили, тракторы, лесовозы - остается у владельцев. Корректировка нормы и внесение изменений в Уголовный кодекс РФ должны изменить ситуацию, считает представитель ОНФ.