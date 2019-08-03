В ОП заявили, что закон о детских пособиях поможет снизить бедность

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Увеличение числа российских семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, поможет в борьбе с бедностью. При этом необходимо принимать меры и по повышению зарплат родителей, считает гендиректор Института общественной экспертизы, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому семья получает право на пособие на первого и второго ребенка в том случае, если ее доход не более чем в два раза превышает установленный в регионе, где она живет, прожиточный минимум. Также для таких семей вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет в размере регионального прожиточного минимума на ребенка.

"Фактически это продолжение того пособия, которое выплачивается в отпуске по уходу, беременности и родам, но выплачивается оно теперь не до полутора, а до трех лет", - сказал Рыбальченко ТАСС в субботу.

Он выразил уверенность, что новые меры сократят бедность, поскольку семьи с маленькими детьми составляют почти треть бедных семей в стране, однако "экономическую устойчивость семьи и ее благосостояние прежде всего формирует не пособие, а заработная плата, поэтому прежде всего необходимо принимать меры по ее повышению".

"Мы должны ориентироваться на улучшение условий для женщин по совмещению воспитания детей и занятости, а значит, надо развивать дошкольные образовательные учреждения или чтобы была возможность нанять няню <...> Еще одна проблема в том, что эти пособия распространяются только на первого и второго ребенка, а на третьего и последующего детей вводятся пока примерно в 60 регионах. Я считаю, что если мы ставим задачу демографического роста, мы должны поддерживать и многодетные семьи в том числе", - добавил собеседник агентства.

Дошкольные учреждения

Научный руководитель Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ Валерий Елизаров заявил ТАСС, что принятые меры важны, потому что раньше семья по достижении ребенком полутора лет не получала никакой серьезной поддержки.

"Сколько семей, у которых есть один ребенок, пойдет на рождение второго и третьего ребенка, зависит в немалой степени от условий, которые у них будут. Что касается сумм, то это все-таки не 2-3 тыс. [рублей], а размер прожиточного минимума", - сказал он.

Эксперт напомнил, что год назад правительством были поставлены серьезные задачи по ускоренному строительству дошкольных учреждений для детей от полутора до трех лет. По его мнению, эта мера также будет способствовать улучшению жизни семей с маленькими детьми.

"Если у семей появится место в дошкольном учреждении, плата за которое невысока, это тоже будет средством материальной поддержки. Я не знаю, предусмотрен ли там выбор между получением пособия и местом в дошкольном учреждении. Мне кажется, распространить пособие стоит и на тех детей, которые получили место в дошкольном учреждении, так как расходы на ребенка все равно высоки", - отметил он.

Насколько предложенная мера эффективна, можно будет узнать только к середине 2021 года, когда станет ясно, повлияли ли принятые меры на рождаемость в стране, добавил Елизаров.

"Тем не менее все, что снижает уровень бедности, - само по себе результат. Не будем забывать, что здесь две цели есть: стимулирование рождаемости и поддержка семьи, а также снижение бедности в семьях с детьми. Дополнительные деньги в размере прожиточного минимума позволят немного снизить бедность", - уточнил эксперт.