Эрдоган и Зеленский договорились достичь соглашения о свободной торговле между странами

ТАСС, 7 августа. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с главой украинского государства Владимиром Зеленским в Анкаре призвал финализировать переговоры для достижения соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами.

"Мы на встрече тет-а-тет рассмотрели все аспекты украинско-турецких отношений, мы пересмотрели шаги, которые должны сделать на пути развития торгово-экономического сотрудничества. Пришло время финализировать переговоры о свободной торговле, которые длятся много лет", - сказал Эрдоган на совместном брифинге с Зеленским по итогам встречи.

Он уверен, что товарооборот между Украиной и Турцией может достичь $10 млрд в год. "Есть много инвестиций и шагов, которые мы можем сделать вместе. Мы договорились с Зеленским ускорить деятельность, направленную на инфраструктуру и реставрацию", - уточнил Эрдоган.

В свою очередь Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина и Турция как можно скорее смогут достичь компромисса в вопросе зоны свободной торговли и подготовить все необходимые документы. "Мы также говорили о сотрудничестве в строительстве дорог, аэропортов, морских портов, в оборонной, энергетической и туристической сферах", - добавил он.