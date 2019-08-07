Кабмин обсудит выделение дополнительных средств на тушение лесных пожаров в Сибири и ДФО

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит ряд законопроектов, а также вопрос о выделении дополнительного финансирования на тушение лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом говорится в материалах кабмина.

Лесные пожары в Сибири. Что делают власти? И как спастись от задымления?

"Проектом распоряжения правительства предусматривается выделение средств на финансирование мероприятий по тушению лесных пожаров на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов", - указано в пресс-релизе. Средства будут предназначены Рослесхозу, Минобороны и МЧС.

Еще одним распоряжением, проект которого включен в повестку заседания, планируется выделить бюджетные ассигнования "на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, пострадавших в результате паводка на территории Амурской области" в июле и августе 2019 года, говорится в материалах кабмина.

На совещании в Красноярске 31 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ выделит из своего резервного фонда дополнительные средства на усиление группировки по борьбе с лесными пожарами в Сибири. 7 августа сообщалось, в частности, что кабмин уже направил дополнительно 700 млн рублей на тушение природных пожаров в Иркутской области, а также планирует выделить свыше 390 млн рублей на аналогичные мероприятия в Якутии.

Память о защитниках Отечества

Также правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос об утверждении федеральной целевой программы (ФЦП) "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы".

Медведев 25 июля сообщил, что утвердил концепцию данной федеральной целевой программы, которая разрабатывается в преддверии 75-летия Победы. По его словам, в рамках ФЦП предполагается восстановление свыше 9,5 тыс. воинских захоронений, а также установка более 6 тыс. знаков и нанесение около 250 тыс. имен на мемориальные сооружения воинских захоронений. На реализацию программы планируется привлечь свыше 5 млрд рублей, из которых почти 4 млрд рублей - средства федерального бюджета, сказал премьер.

8 июля президент РФ Владимир Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы.

Законопроектная деятельность

В повестку заседания включен также ряд законопроектов, которые в случае одобрения кабмином будут внесены на рассмотрение в Госдуму.

Так, правительство обсудит законопроект, подготовленный во исполнение решения Конституционного суда РФ от 25 февраля, согласно которому членам семей погибших военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов будут компенсированы не только расходы на содержание и ремонт объектов общего пользования в многоквартирных домах, но и взносы на капитальный ремонт общего домового имущества.

В повестку внесен также законопроект, запрещающий устанавливать на фасадах объектов культурного наследия народов России кондиционеры, антенны и другие технические устройства. "Эта норма не будет распространяться на технические устройства охраны и сигнализации", - отметили в пресс-службе.

Еще один законопроект, вынесенный на заседание правительства, разрешает пользователям недр, осуществляющим разведку и добычу углеводородного сырья, добывать и другие полезные ископаемые, обнаруженные при разработке нефтегазовых месторождений. Ранее в качестве пилотного проекта право добычи попутных полезных ископаемых было предоставлено государственным компаниям, а новыми поправками предлагается распространить этот механизм на всех пользователей недр. "Принятие законопроекта позволит повысить эффективность реализации пользователями недр обязанности по обеспечению полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр", - говорится в материалах кабмина.

Еще один законопроект предусматривает включение в перечень универсальных услуг связи обеспечение населенных пунктов, в которых живут от 100 до 500 человек, интернетом с использованием точек доступа (точек Wi-Fi). "Предусмотренные законопроектом изменения планируется вводить в действие поэтапно. В населенных пунктах с населением от 250 до 500 человек - до 2024 года включительно, а в населенных пунктах с населением от 100 до 250 человек - до 2026 года включительно", - говорится в сопроводительных материалах.

Также правительство РФ рассмотрит поправки, согласно которым в случае обжалования в суде органами власти предписаний антимонопольной службы их исполнение не будет приостанавливаться, если другое не предусмотрено судебным актом. Как отметили в кабмине, это будет "способствовать минимизации негативного влияния антиконкурентных решений органов власти на товарные рынки". В свою очередь, антимонопольный орган при проведении внеплановых проверок на предмет соблюдения запрета на заключение антиконкурентных соглашений будет обязан уведомлять об этом прокуратуру.

Бюджетные ассигнования

В повестку заседания правительства включено также рассмотрение проекта распоряжения о выделении более 132,5 млн рублей на проведение в 2019 году в Ярославле Всероссийского форума профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ" (эти средства уже заложены в бюджете). Также кабмин обсудит перераспределение по просьбе региональных властей между 2019 годом и 2020 годом ряда субсидий в рамках реализации нацпроектов "Демография" и "Образование", а также госпрограммы "Развитие образования". Также будет обсуждаться распределение трансфертов бюджетам регионов на 2019 год на развитие сети автодорог.

Еще один пункт повестки касается предоставления в 2019 году Забайкальскому краю дотаций в размере 600 млн рублей "на финансирование социально значимых объектов и мероприятий региона".