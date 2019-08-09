"Мечел" поставит китайской Baosteel Resources до 700 тыс. т кокса до августа 2020 года

ТАСС, 9 августа. Горно-металлургическая компания "Мечел" с сентября 2019 года по август 2020 года отгрузит китайской Baosteel Resources (входит в состав China Baowu Steel, крупнейший сталелитейный холдинг КНР) до 700 тыс. т коксующегося угля премиальных марок, следует из сообщения "Мечела".

Основной объем продукции в рамках контракта, до 40 тыс. т ежемесячно, будет направляться АО ХК "Якутугль", отмечается в публикации.

Стороны договорились, что цена будет рассчитываться на ежемесячной основе.

"Партнеры из Baosteel Resources хорошо осведомлены как о высоком качестве нашей продукции, так и о принципах клиентоориентированности, которых мы придерживаемся. У наших компаний многолетний позитивный опыт сотрудничества. Уверен, что с учетом планомерного освоения Эльгинского месторождения коксующегося угля на Дальнем Востоке России наши торгово-экономические связи имеют большой потенциал для развития на годы вперед", - отметил заместитель генерального директора "Мечела" Павел Штарк, слова которого цитирует пресс-служба.

"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин и члены его семьи контролируют 50,1% акций компании.