CNN: Walmart уберет рекламу жестоких видеоигр, но оставит оружие на прилавках

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Крупнейшая американская торговая сеть Walmart откажется от демонстрации на витринах видеоигр, содержащих сцены жестокости и насилия. При этом, как сообщила в пятницу телекомпания CNN , в магазинах сети по-прежнему можно будет приобрести огнестрельное оружие.

По ее данным, одной из причин для смены политики магазина послужило то, что посетители могли испугаться звуков выстрелов в игре, спутав их с настоящей стрельбой. Это могло происходить из-за того, что клиентам предлагалось ознакомиться со многими жестокими играми непосредственно в магазине, на специально оборудованных для этого стендах.

"Мы приняли эти меры в свете инцидентов, произошедших на прошлой неделе, приводит телекомпания слова представителя торговой сети Тары Хаус. - Это действие не отражает нашу политику по долгосрочной смене ассортимента видеоигр".

CNN подчеркивает, что в компании при этом не собираются каким-либо образом менять политику в отношении продажи огнестрельного оружия, которая открыта в магазинах сети, обладающих соответствующей лицензией. По данным телекомпании, Walmart считается одним из крупнейших в мире продавцов оружия и боеприпасов.