"Прославление насилия". Что Трамп считает причинами массовых убийств в США

Президент США сказал, что нельзя игнорировать опасность, которую представляют соцсети, что кровавые видеоигры стали обыденностью, а на темные участки интернета необходимо "пролить свет"

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны положить конец фактически сложившейся в обществе практике восхваления насилия, а также принять неотложные меры по ужесточению контроля над оборотом огнестрельного оружия, в первую очередь в законодательной сфере. Таким стал лейтмотив обращения к согражданам, с которым выступил в понедельник в Белом доме президент США Дональд Трамп.

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Он произнес эту речь в связи новыми случаями массового расстрела людей, произошедшими в выходные дни в штатах Техас и Огайо и всколыхнувшими всю страну. В результате стрельбы в Эль-Пасо и Дейтоне погибли и получили ранения более 80 человек. "Мы должны прекратить прославление насилия в нашем обществе. Это касается в том числе кровавых видеоигр, которые теперь стали обыденностью. Сегодня трудным подросткам ничего не стоит окружить себя культурой, которая восхваляет насилие. Мы должны положить этому конец или существенно сократить масштабы этого. И эта [работа] должна начаться немедленно", - подчеркнул хозяин Белого дома. При этом он признал, что "культурные изменения сложны". "Однако каждый из нас может выбрать строительство культуры, которая чтит неотъемлемую ценность каждой человеческой жизни. Мы должны это сделать", - сказал Трамп. Предложенные меры Глава администрации США выдвинул ряд конкретных инициатив, призванных переломить ситуацию. Особый акцент он сделал на необходимости активизации мониторинговой деятельности американских компетентных органов в интернете в целях пресечения вылазок доморощенных террористов и экстремистов. Трамп не пояснил, как именно будут реализованы на практике оглашенные им предложения, следует ли ждать от Вашингтона попытки внедрения видимых форм контроля за американским сегментом интернета.

"Мы попросили ФБР изыскать все дополнительные ресурсы, которые ему необходимы для расследования и пресечения преступлений на почве ненависти и доморощенного терроризма. Надо признать, что интернет предоставил опасные возможности для радикализации людей со слабой психикой, а также совершения безумных поступков. Мы должны пролить свет на темные участки интернета, предотвращать массовые убийства. <...> Опасность, которую представляют интернет и социальные сети, нельзя игнорировать, и она не будут игнорироваться", - уточнил Трамп. Кроме того, сообщил он, власти США вместе с компаниями, владеющими социальными сетями, разработают механизм выявления экстремистски настроенных лиц, собирающихся устроить массовые расстрелы или другие тому подобные резонансные преступления. "Мы прежде всего должны лучше выявлять <...> ранние признаки [подготовки вылазок подобного рода]. Я приказываю министерству юстиции в партнерской работе с ведомствами на местном уровне, уровне штатов, федеральном уровне, а также с компаниями-владелицами социальных сетей разработать инструменты, способные выявлять тех лиц, которые собираются устроить массовый расстрел, до того, как они начнут действовать", - заявил президент.

Помимо этого, продолжал он, правительство США планирует ужесточить национальное законодательство, направленное на борьбу с преступлениями на почве нетерпимости, и ввести смертную казнь за тяжкие деяния такого рода. "Сегодня я также приказываю министерству юстиции выработать законодательство, гарантирующее, что тем, кто совершает преступления на почве нетерпимости, массовые убийства, грозит смертная казнь, и что высшая мера наказания [в таких случаях] будет применяться в кратчайшие сроки, решительно, без <...> проволочек, растягивающихся на годы", - отметил Трамп. Наконец, добавил он, американские власти будут впредь активнее добиваться лишения свободы психически больных лиц, способных на насилие, и доступа таких граждан к огнестрельному оружию. "Мы должны реформировать свои законы, касающиеся психического здоровья, чтобы лучше обнаруживать психически неуравновешенных лиц, которые могут совершить акты насилия, а также чтобы гарантировать, что такие люди не только получают [необходимое] лечение, но и подвергаются лишению свободы, когда это необходимо. <...> Мы должны гарантировать, что лица, которые сочтены представляющими серьезный риск для общественной безопасности, не имеют доступа к огнестрельному оружию, а если имеют, то данное огнестрельное оружие может быть у них быстро изъято с соблюдением законной процедуры", - считает глава вашингтонской администрации. "Нападение на нашу страну" Трамп назвал случившееся в Эль-Пасо и Дейтоне атакой на страну в целом. "Эти варварские бойни представляют собой нападение на <...> [всю] нашу страну, преступление против всего человечества", - убежден президент.

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В связи с этим республиканец Трамп, которого либеральные круги США обвиняют в разжигании нетерпимости в стране и углублении раскола американского общества, решительно осудил расизм и утверждения о превосходстве белой расы, призвал политическую оппозицию к совместной работе. Как он напомнил, "стрелявший в Эль-Пасо выложил в интернете манифест, наполненный ненавистью на почве расизма". "Наша страна должна в один голос осудить расизм, нетерпимость и идею о превосходстве белой расы. Таким зловещим идеологиям надо нанести поражение. Ненависти нет места в Америке. Пришло время отодвинуть в сторону деструктивную межпартийную рознь и найти мужество, чтобы ответить на ненависть единством, самоотдачей и любовью", - провозгласил президент. Он принес соболезнования руководству и народу Мексики, граждане которой оказались в числе погибших в Эль-Пасо. "Сегодня мы от лица нашей страны выражаем соболезнования президенту [Андресу Мануэлю Лопесу] Обрадору и народу Мексики в связи с гибелью их граждан в результате стрельбы в Эль-Пасо", - заявил хозяин Белого дома. Призыв к Демпартии США В заключение он призвал Демократическую партию, которая контролирует Палату представителей Конгресса США, к конструктивной совместной работе в целях ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране и выработке других законотворческих мер, необходимых для того, чтобы положить конец случаям массового расстрела мирных граждан.

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