Кабмин одобрил выделение средств на проведение мероприятий по тушению лесных пожаров

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Правительство России одобрило выделение Федеральному агентству лесного хозяйства (Рослесхоз), Минобороны и МЧС РФ бюджетных средств на финансовое обеспечение мероприятий по тушению лесных пожаров. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина.

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"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в документе.

Отмечается, что данным проектом предусматривается выделение средств на финансирование мероприятий по тушению лесных пожаров на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

По данным "Авиалесоохраны", за прошедшие сутки специалисты ликвидировали 41 лесной пожар площадью более 23 тыс. га на территории РФ. Сейчас общая площадь возгораний, тушение которых проводят специалисты, составляет 228 тыс. 840 га, сообщила 10 августа пресс-служба учреждения.

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен на всей территории Иркутской области, Якутии, Красноярского края и в двух районах Бурятии. Особый противопожарный режим действует в 43 субъектах России.