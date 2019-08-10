Министр заявил, что ремонт всех дорог на Украине займет 10 лет и потребует $40 млрд

КИЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Ремонт всех дорог на Украине обойдется в 1 трлн гривен (около $40 млрд) и займет около 10 лет. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире радио "Новое время".

"По нашим оценкам (они ориентировочные), это можно сделать, но необходимо 10 лет и триллион гривен", - отметил он. Министр добавил, что для завершения ремонта в указанный срок необходимо ремонтировать по 10-15 тыс. км в год. Реализовать данный план, по словам Омеляна, возможно при условии стабильного финансирования.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 июля подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог. Согласно сообщению сайта президента, необходимо 150 млрд гривен (около $5,8 млрд) для ремонта 24 тыс. км основных автомагистралей государственного значения. Данный документ был раскритикован министром инфраструктуры Украины. В частности, Омелян возмутился расчетами стоимости ремонта дорог, отметив, что они в три раза ниже себестоимости.