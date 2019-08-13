Американские индексы выросли на фоне переноса срока введения пошлин США на товары из Китая

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Американские биржевые индексы резко выросли во вторник на фоне новостей о том, что США отложат до середины декабря введение пошлин в размере 10% на некоторые категории товаров, импортируемых из Китая. Соответствующая информация размещена на сайте Нью-Йоркской биржи.

Так, по данным на 10:45 времени Восточного побережья США (17:45 мск), американский промышленный индекс Dow Jones набрал 505 пунктов (1,95%), поднявшись до отметки 26402,91. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 57 пунктов (1,98%) до уровня 2940,16 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ набрал 161 пункт (2,05%) и находится на отметке 8024,71.

При этом заметно выросла стоимость ценных бумаг американских технологических корпораций. Так, акции компании Apple, которая перенесла производство своей профессиональной компьютерной рабочей станции Mac Pro из США в КНР, прибавили в цене 3,97% и на данный момент торгуются за $208,41.

Издание The Wall Street Journal подчеркивает, что столь позитивно рынки отреагировали на заявление офиса официального представителя США на торговых переговорах с КНР Роберта Лайтхайзера. Ранее во вторник он заявил о том, что "в рамках публичного обсуждения и процесса слушаний было принято решение отложить введение пошлин (в размере 10% - прим. ТАСС) до 15 декабря на некоторые категории товаров". Как отмечается в тексте, к ним относятся, в частности, "мобильные телефоны, ноутбуки, игровые консоли, некоторые игрушки, компьютерные мониторы, некоторые виды обуви и одежды".