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Reuters: Центробанк Аргентины снова продает $50 млн для стабилизации курса песо

Как сообщило агентство, средняя цена составляет 57,7 песо за доллар

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 августа. /ТАСС/. Центральный банк Аргентины снова продает $50 млн из своих резервов, чтобы стабилизировать курс песо. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

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По его данным, средняя цена составляет 57,7 песо за доллар. Как отмечает агентство, с понедельника по вторник ЦБ продал $255 млн из собственных резервов.

Курс песо резко упал после прошедших в воскресенье праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес. В пятницу доллар оценивался Центральным банком республики в 45,25 песо. Обменный курс в крупнейшем государственном банке Аргентины Banco Nacion по данным на 11:40 среды (17:40 мск) составлял 61 песо за доллар.

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