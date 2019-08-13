Экономический обвал по политическим причинам. Почему упал рынок в Аргентине

Именно результаты прошедших в воскресенье, 11 августа, праймериз стали причиной негативной реакции рынка. Действующий президент Маурисио Макри набрал 32,08% голосов и проиграл оппозиционному кандидату Альберто Фернандесу, за которого проголосовали 47,65% избирателей. Разрыв оказался слишком большим, что стало дополнительным шоком для рынков. Фернандес выдвигается в паре с экс-президентом Кристиной Фернандес де Киршнер, которая в случае их победы станет вице-президентом.

Во время праймериз в Аргентине граждане выбирают кандидатов, которые будут представлять разные партии на выборах. Они могут проголосовать за любого кандидата из любой партии, но только один раз. Так что праймериз становятся показательным срезом общественных настроений и демонстрируют реальный расклад сил перед президентскими выборами, которые в этот раз пройдут 27 октября. И если тандем Фернандес — Киршнер сохранит за собой результаты праймериз, то у них есть все шансы победить в первом туре. Для этого нужно либо набрать больше 45% голосов избирателей, либо 40% при условии, что отрыв от ближайшего соперника будет не менее 10%.

По мнению политических аналитиков, голосуя за Фернандеса, аргентинцы, так и не увидевшие должного результата от реформ Макри, решили его "наказать". Проигрыш Макри усилил опасения инвесторов, что к власти в Аргентине вернется более протекционистское и популистское правительство, которое сведет на нет все усилия нынешнего руководства по восстановлению экономики и имиджа страны на международной арене. В частности, рынок боится, что Фернандес и Киршнер попытаются пересмотреть долговые обязательства государства, в том числе и перед Международным валютным фондом (МВФ). Ранее МВФ выдал Аргентине рекордный для организации кредит — на $57,1 млрд. И этот страх небезосновательный — Фернандес уже заявил, что в случае победы именно это он и намерен сделать, пишет Reuters. В МВФ с агентством не стали обсуждать ситуацию, сославшись на правило не комментировать политические события.

Теперь рынок готовится к очередному дефолту Аргентины

Всего, по данным Bloomberg, только в 2019 году аргентинское правительство должно выплатить $15,9 млрд по долгам, деноминированным в долларах и евро, и $18,6 млрд — в виде облигаций и займов, выпущенных в песо.

Так что участники торгов начинают закладывать в цены сценарий дефолта. Агентство отметило, что в понедельник трейдеры с 75-процентной вероятностью оценили, что в ближайшие пять лет Аргентина приостановит выплаты по долгам. Еще в пятницу оценка была 49%. А эксперты подчеркивают: результаты праймериз разрушили надежду, что Аргентина может стать устойчивой и хорошо функционирующей экономикой в ближайшее время. Некоторые даже предрекли дальнейшее падение национальной валюты — до 100 песо за доллар в течение следующих двенадцати месяцев.

"С дефолтами и популистской политикой в Аргентине рынки давно смирились, — заявил старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. — И событие можно было бы расценить как локальное, если бы не масштабы падения песо и аргентинских акций".

Маурисио Макри попытался успокоить избирателей и заявил, что у него еще есть шансы исправить все к октябрю. Он также подчеркнул, что не собирается проводить перестановки в правительстве из-за проигрыша на праймериз. Инвесторы, впрочем, надеялись, что успокоит их не только действующий президент, но и его оппонент. Однако Фернандес этого делать не стал, отметили эксперты, и посоветовал обратиться за ответами к Макри.

Аналитики напоминают, что Аргентина довольно давно находится в тяжелом экономическом состоянии — страна уже восемь раз переживала дефолт, причем дважды — только за последние 18 лет (в 2001 и 2014 годах).

Поток новостного негатива задел и российский рынок