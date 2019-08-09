Неделя после нового обострения в торговой войне Китая и США. Как рынки ее пережили

Глава Белого дома усиливает давление на Пекин — уже не в первый раз

Начало августа стало тяжелым для всех рынков. Президент США Дональд Трамп объявил, что вводит с 1 сентября новые экспортные пошлины в 10% на китайские товары стоимостью $300 млрд. Китай отреагировал снижением курса юаня, чем вызвал возмущение американских оппонентов. США назвали КНР валютным манипулятором, заявив, что более слабый к доллару юань дает китайским товарам преимущество. На что китайская сторона ответила, что обвинение необоснованно и негативно скажется на восстановлении глобальной экономики и мировой финансовой системе. В пятницу, 9 августа, Народный банк Китая понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) до минимума за 11 лет — 7,0136 юаня за $1. Эксперты напоминают, что действия Дональда Трампа укладываются в привычную для него бизнес-модель: сначала надавить, а затем "дать заднюю", договорившись о некоторых уступках с выгодой для себя. Он делает так уже не первый раз. А инвесторы реагируют — только за первые три торговых дня после очередных заявлений развивающиеся рынки потеряли практически все достижения с начала года. Очередной худший день

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К концу этой недели нефть марки Brent подешевела на 23% от апрельских пиковых цен — с $74,57 за баррель 24 апреля до $57,7 на 8 августа. Самое большое падение стоимости произошло 1 августа — на 7,17%, а 7 августа она снизилась еще почти на 5%. Тогда на фоне общих опасений инвесторов из-за очередной эскалации между США и Китаем ее подтолкнули вниз еще и данные о запасах в США. Аналитики ожидали их снижения на 2,85 млн баррелей за предыдущую неделю, но официальные данные Управления энергетической информации (EIA), наоборот, показали рост на 2,39 млн баррелей. Всего запасы в США составили 438,93 млн баррелей, оказавшись на уровне начала апреля. Удалось стабилизироваться и даже немного отскочить нефти только 8 августа — на 2,74%, 9 августа она продолжила рост. Кроме уже упоминавшейся китайской статистики, ее поддержали сообщения о действиях Саудовской Аравии. Сначала СМИ узнали, что страна решила обсудить план на случай дальнейшего падения цен с другими производителями, а затем, что в сентябре Эр-Рияд планирует сократить поставки клиентам по всем миру на 700 тыс. баррелей в сутки. Сейчас министерский мониторинг ОПЕК+ работает над рекомендациями по стабилизации рынка нефти и обсудит их 12 сентября. В пятницу также инвесторы оценят новость о договоренности между Россией, Китаем, странами Западной Европы и Ираном о бартерном обмене нефтью в обход санкций США, заявил заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. По его словам, формально это также может сказаться на нефтяных котировках за счет появления переизбытка нефти на рынках. Министр экономического развития Максим Орешкин в свою очередь заявил, что российская экономика не боится нефти дешевле $60 за баррель, потому что "экономическая конструкция с бюджетным правилом, с ценой отсечения, как раз и выстроена для того, чтобы такие колебания внешних рынков в меньшей степени касались российской экономики". Инвесторы ищут "тихую гавань"

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