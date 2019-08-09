Неделя после нового обострения в торговой войне Китая и США. Как рынки ее пережили

Начало августа стало тяжелым для всех рынков. Президент США Дональд Трамп объявил, что вводит с 1 сентября новые экспортные пошлины в 10% на китайские товары стоимостью $300 млрд. Китай отреагировал снижением курса юаня, чем вызвал возмущение американских оппонентов. США назвали КНР валютным манипулятором, заявив, что более слабый к доллару юань дает китайским товарам преимущество. На что китайская сторона ответила, что обвинение необоснованно и негативно скажется на восстановлении глобальной экономики и мировой финансовой системе. В пятницу, 9 августа, Народный банк Китая понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) до минимума за 11 лет — 7,0136 юаня за $1.
Эксперты напоминают, что действия Дональда Трампа укладываются в привычную для него бизнес-модель: сначала надавить, а затем "дать заднюю", договорившись о некоторых уступках с выгодой для себя. Он делает так уже не первый раз.
А инвесторы реагируют — только за первые три торговых дня после очередных заявлений развивающиеся рынки потеряли практически все достижения с начала года.
Очередной худший день
Таким в 2019 году стал минувший понедельник, 5 августа, когда американский фондовый рынок потерял около $700 млрд. По данным Bloomberg, за один день богатейшие люди мира лишились около $117 млрд. Forbes в свою очередь насчитал 18 миллиардеров, которые потеряли больше $1 млрд за день, а десять из них, включая владельца Louis Vuitton Бернара Арно и основателя Facebook Марка Цукерберга, "стали беднее на $23 млрд".
Ведущие американские индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ в самом начале недели потеряли примерно по 3−4%, но затем сумели компенсировать потери — на фоне, несмотря на ситуацию, вполне позитивной статистики по американской и китайской экономикам и продолжающегося давления Белого дома на Федеральную резервную систему (ФРС) США с целью продолжить снижение ставки.
А вот индекс развивающихся стран MSCI Emerging Markets сумел возобновить рост только 8 августа — до этого он падал 11 дней подряд. Сильная торговая статистика из Китая, снизившая ожидания от уже причиненного торговыми войнами ущерба, дала толчок ценам на сырьевые активы, которые в свою очередь поддержали развивающиеся валюты, объяснил эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.
Рубль на 7 августа оказался в топ-10 самых волатильных валют мира, отметили российские СМИ. И после небольшого восстановления в четверг уже в пятницу, 9 августа, российская валюта вновь вернулась к снижению. Доллар на торгах стоил около 65,4 рубля, а официальный курс с 10 августа ЦБ поднял до 65,25 рубля.
При этом азиатские рынки под конец недели успокоились, пишет Bloomberg. И даже попытались подняться, несмотря на снижение юаня, но их сдерживает нежелание Белого дома выдавать американским компаниям лицензии на возобновление работы с Huawei после того, как Пекин объявил о прекращении закупок сельскохозяйственной продукции в США. Это же портит настроение и американским инвесторам, но паники не вызывает — они ждали ответных мер.
Нефть опустилась до цен начала 2019 года
К концу этой недели нефть марки Brent подешевела на 23% от апрельских пиковых цен — с $74,57 за баррель 24 апреля до $57,7 на 8 августа. Самое большое падение стоимости произошло 1 августа — на 7,17%, а 7 августа она снизилась еще почти на 5%. Тогда на фоне общих опасений инвесторов из-за очередной эскалации между США и Китаем ее подтолкнули вниз еще и данные о запасах в США. Аналитики ожидали их снижения на 2,85 млн баррелей за предыдущую неделю, но официальные данные Управления энергетической информации (EIA), наоборот, показали рост на 2,39 млн баррелей. Всего запасы в США составили 438,93 млн баррелей, оказавшись на уровне начала апреля.
Удалось стабилизироваться и даже немного отскочить нефти только 8 августа — на 2,74%, 9 августа она продолжила рост. Кроме уже упоминавшейся китайской статистики, ее поддержали сообщения о действиях Саудовской Аравии. Сначала СМИ узнали, что страна решила обсудить план на случай дальнейшего падения цен с другими производителями, а затем, что в сентябре Эр-Рияд планирует сократить поставки клиентам по всем миру на 700 тыс. баррелей в сутки. Сейчас министерский мониторинг ОПЕК+ работает над рекомендациями по стабилизации рынка нефти и обсудит их 12 сентября.
В пятницу также инвесторы оценят новость о договоренности между Россией, Китаем, странами Западной Европы и Ираном о бартерном обмене нефтью в обход санкций США, заявил заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. По его словам, формально это также может сказаться на нефтяных котировках за счет появления переизбытка нефти на рынках.
Министр экономического развития Максим Орешкин в свою очередь заявил, что российская экономика не боится нефти дешевле $60 за баррель, потому что "экономическая конструкция с бюджетным правилом, с ценой отсечения, как раз и выстроена для того, чтобы такие колебания внешних рынков в меньшей степени касались российской экономики".
Инвесторы ищут "тихую гавань"
И находят ее в золоте, которое из-за этого продолжает дорожать. Так, в среду, 7 августа, оно преодолело психологическую отметку в $1500 за унцию. В сложившейся ситуации рыночные игроки настороженно относятся к рисковым активам и вновь обращаются к золоту, чтобы "пересидеть" волатильность мировых рынков.
Ранее драгоценный металл поддержала и политика ФРС США по снижению ставки. Такие решения, как правило, подстегивают инфляционные ожидания, что вместе с падением доходности американских казначейских бумаг приводит к снижению реальной доходности вложений. Этот фактор традиционно выступает сильным драйвером роста спроса на золото как на защитный актив, объяснили эксперты "БКС Экспресс".
Кроме того, еще с 2018 года рынок отметил интерес мировых центробанков к золоту. Так, в прошлом году на фоне ухудшения отношений с США его покупку возобновил Китай, а Россия еще с 2015 года, опасаясь усиления санкций и проводя политику "дедолларизации", активно закупает золото и выходит из американских казначейских бумаг.
Что дальше
Вероятно, Китай и США вновь найдут временный компромисс — до очередного громкого заявления.
Впрочем, экономисты уже заговорили, что продолжение конфликта грозит мировой экономике первой за десять лет рецессией. При этом у американского лидера есть еще много способов накалить обстановку, пишет Bloomberg.
Арина Раксина