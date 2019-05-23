Россия активно запасает золото. Зачем?

Россия в первом квартале 2019 года стала крупнейшим в мире покупателем золота. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), за минувшие январь — март страна приобрела 55,3 тонны драгоценного металла и тем самым довела объем своих запасов до 2168 тонн. Таким образом, доля золота в российских резервах достигла 18%. Больше золота

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На самом деле ЦБ начал последовательно наращивать покупку золота еще в 2014 году, когда в ход пошли первые западные санкции. И сейчас регулятор продолжает выбранный курс: в 2018 году он купил рекордный объем золота — 273,7 тонны. Это почти половина всего золота, которое в прошлом году приобрели мировые центральные банки — 651 тонну. При этом его стоимость в резервах ЦБ на конец 2018 года достигла $86,9 млрд, а в начале мая текущего года составила уже $90 млрд. О том, что он нарастил объемы вложений в ценные бумаги международных организаций и золото за год с октября 2017 года по сентябрь 2018 года, регулятор также сообщил в обзоре своей деятельности. "В последние годы многие страны увеличивают темпы пополнения золотых запасов. Это связано с рядом причин, основной из которых является рост глобальной геополитической напряженности, а именно развитие санкционных ограничений и дезинтеграционных тенденций в мировой торговле", — объяснил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Российскими закупками золота даже обеспокоились зарубежные СМИ. Так, например, эксперт британского таблоида Daily Express назвал это "плохим знаком для мира во всем мире". Впрочем, издание ошиблось в цифрах: оно написало, что Россия купила за первый квартал 2019 года 145,5 тонны золота. Хотя на самом деле этот показатель относится ко всем мировым центробанкам. И он действительно на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть запасается золотом отнюдь не только Россия. Кроме нее основными покупателями металла в первом квартале 2019 года стали Казахстан, Катар, Колумбия, Турция и Эквадор. Схожую с Россией динамику демонстрирует и Китай, который с 1980-х увеличил резервы золота на 1,4 тыс. тонн, отметил портфельный управляющий инвестиционной компании QBF Денис Иконников.

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Впрочем, хотя Россия и входит в пятерку крупнейших держателей золота, до тех же США стране пока далеко. На конец апреля американские золотые запасы составили примерно 8133 тыс. тонн. А значит, даже если Россия будет покупать по 270 тонн ежегодно, достичь таких же объемов она сможет только через 20 лет. Всего в центральных банках по всему миру хранится около 33 тыс. тонн золота. Золото против санкций "Москва решительно пытается сократить объемы вложений в американские госбумаги и обеспечить дедолларизацию отечественной экономики, — объясняют российские показатели в WGC. — Тем самым Россия пытается обезопаситься от возможного падения мировой экономики". Денис Иконников также отметил, что "Россия диверсифицирует свои золотовалютные резервы, что особенно актуально в условиях рисков замедления мировой экономики на фоне торговых споров США и Китая, так как золото традиционно используется в качестве защитного актива". Защитить оно должно российскую экономику и от санкций. Одним из его существенных достоинств в отличие от того же доллара становится отсутствие национальной принадлежности, то есть его сложно ограничить какими-то национальными запретами. Например, в свое время находящийся под санкциями Иран расплачивался с зарубежными партнерами золотом, нефтью и японскими йенами. "Золото уникально тем, что обладает функцией платежного средства, и в случае ограничения возможности вести расчеты в той или иной валюте металл может прийти на помощь, — уточнил Сергей Дейнека. — Также, закупая золотые слитки, регуляторы диверсифицируют государственные резервы и снижают зависимость национальных экономик от волатильности рынков".

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