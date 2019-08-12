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Падение курса аргентинского песо достигло 30% после проигрыша президента на праймериз

По предварительным данным, за президента Маурисио Макри отдали 32,08% голосов

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 августа. /ТАСС/. Обменный курс аргентинского песо по отношению к доллару продолжил падение и снизился на 30% после прошедших в воскресенье праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес.

По данным на 12:40 (18:40 мск), в среднем в аргентинских банках доллар продается за 60,2 песо. В пятницу доллар оценивался Центральным банком республики в 45,25 песо.

На фоне падения курса песо, ЦБ повысил на 10 процентных пунктов до 74% базовую ставку. На открытии торгов в понедельник курс доллара в государственном банке Banco Nacion составил 51,5 песо.

По данным полученным после обработки бюллетеней с 98,75% участков, за Фернандеса, выдвигающегося в паре с экс-президентом Кристиной Фернандес де Киршнер (2007-2015), которая в случае их победы станет вице-президентом, проголосовали 47,65% избирателей. За президента Аргентины Маурисио Макри отдали 32,08% голосов.

Президентские выборы пройдут в Аргентине 27 октября. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 45% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%.

В ходе праймериз в Аргентине граждане выбирают кандидатов, которые будут представлять ту или иную партию на выборах. Однако в этом году все политические силы выставили только одного претендента. Таким образом, праймериз стали своеобразным опросом общественного мнения, который позволяет увидеть расклад сил перед президентскими выборами.

Теги
Фернандес де Киршнер, КристинаАргентинаМакри, Маурисио
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