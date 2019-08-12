Падение курса аргентинского песо достигло 30% после проигрыша президента на праймериз

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 августа. /ТАСС/. Обменный курс аргентинского песо по отношению к доллару продолжил падение и снизился на 30% после прошедших в воскресенье праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес.

По данным на 12:40 (18:40 мск), в среднем в аргентинских банках доллар продается за 60,2 песо. В пятницу доллар оценивался Центральным банком республики в 45,25 песо.

На фоне падения курса песо, ЦБ повысил на 10 процентных пунктов до 74% базовую ставку. На открытии торгов в понедельник курс доллара в государственном банке Banco Nacion составил 51,5 песо.

По данным полученным после обработки бюллетеней с 98,75% участков, за Фернандеса, выдвигающегося в паре с экс-президентом Кристиной Фернандес де Киршнер (2007-2015), которая в случае их победы станет вице-президентом, проголосовали 47,65% избирателей. За президента Аргентины Маурисио Макри отдали 32,08% голосов.

Президентские выборы пройдут в Аргентине 27 октября. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 45% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%.

В ходе праймериз в Аргентине граждане выбирают кандидатов, которые будут представлять ту или иную партию на выборах. Однако в этом году все политические силы выставили только одного претендента. Таким образом, праймериз стали своеобразным опросом общественного мнения, который позволяет увидеть расклад сил перед президентскими выборами.