Трамп заявил, что отсрочка пошлин пойдет на пользу Китаю

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что отсрочка введения пошлин на товары из КНР до середины декабря, о которой было объявлено днем ранее, принесет значительную пользу Китаю. Соответствующее сообщение американский лидер разместил на своей странице в Twitter.

"Положительные заявления были сформулированы в разговоре с Китаем на днях. Они поглощают пошлины девальвацией своей валюты и вливают деньги в свою систему. Для американских потребителей подходит [введение пошлин] в сентябре [или в другое время], но от короткой отсрочки до декабря будет много пользы. Отсрочка на самом деле больше пойдет на пользу Китаю, чем нам, но будет иметь симметричный ответ", - написал американский лидер.

Он также указал на то, что Китаю необходимо мирно разобраться с ситуацией в Гонконге, где два месяца назад вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.

"Миллионы рабочих мест пропадают в Китае в пользу других стран, не облагаемых пошлинами. Тысячи компаний покидают [страну]. Конечно, Китай хочет заключить сделку. Пусть сначала гуманно разберутся с [ситуацией в] Гонконге!" - указал Трамп.

В понедельник президент США объявил о решении отложить до середины декабря введение пошлин в размере 10% на некоторые категории товаров, импортируемых из Китая, после состоявшихся американо-китайских телефонных переговоров.