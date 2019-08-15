Эксперты назвали размер большинства кредитов, выданных россиянам в первом полугодии

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Доля выданных в РФ в первом полугодии 2019 года потребительских кредитов на сумму более 500 тыс. руб. составила 55,1% от общего портфеля кредитов этого типа, что на 4,1 п.п. больше по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В пресс-службе также отметили, что доля потребительских кредитов на сумму до 100 тыс. руб., напротив, сократилась по сравнению с первым полугодием 2018 года на 1,5 п.п. и составила 11,5%. Кроме того, сократились доли остальных групп кредитов: доля кредитов от 100 тыс. до 300 тыс. руб. уменьшилась на 1,6 п.п., а от 300 тыс. до 500 тыс. руб. - на 1 п.п.

"В 2019 году продолжилась тенденция по сокращению выдачи небольших по размерам потребительских кредитов и увеличению предоставления более крупных займов, - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова. - Банки кредитуют заемщиков все более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более дорогих товаров и услуг. В свою очередь, граждане с неидеальной кредитной историей и низкими доходами пользуются все меньшей "популярностью" у кредиторов".

НБКИ провело исследование на основе данных, полученных от 4 тыс. кредиторов.