Экс-глава обанкротившегося Спурт-банка Евгения Даутова объявлена банкротом

КАЗАНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Татарстана признал бывшего председателя правления обанкротившегося Спурт-банка Евгению Даутову банкротом, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать должника Даутову Евгению Валентиновну несостоятельным банкротом и ввести процедуру реализации имущества должника", - сказал судья.

Исковое заявление о признании Даутовой банкротом в Арбитражный суд Татарстана подала государственная корпорация развития ВЭБ.РФ. Сумма требований составила 3,7 млрд рублей. Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру реструктуризации долга в отношении экс-главы обанкротившегося Спурт-банка Евгении Даутовой в феврале 2019 года.

Вахитовский районный суд Казани в начале июня приговорил бывшего председателя правления Спурт-банка Евгению Даутову, обвиняемую в злоупотреблении полномочиями и фальсификации финансовых документов, к трем годам и одному месяцу колонии общего режима.

Центробанк с 21 июля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Спурт-банка". Позднее Арбитражный суд Татарстана признал кредитную организацию банкротом и открыл конкурсное производство. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 июля 2017 года занимал 183-е место в банковской системе РФ. По данным ЦБ, при неудовлетворительном качестве активов "Спурт-банк" неадекватно оценивал принятые риски.