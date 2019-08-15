Кубань сделает ведущие на курорты трассы безопаснее благодаря дополнительной субсидии

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Краснодарский край получил дополнительные 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт дорог, что позволит, в частности, повысить безопасность трасс, ведущих в популярные у туристов районы, сообщил журналистам в четверг губернатор Вениамин Кондратьев.

Ранее Кондратьев отмечал, что во время крупной аварии с иномаркой и пассажирским автобусом, которая произошла под Новороссийском в начале августа, жизнь пассажиров автобуса спасло ограждение на трассе, не позволившее транспортному средству сразу упасть с обрыва. В результате ДТП погибли три человека, находившихся в легковом автомобиле, еще один ребенок позднее скончался в больнице. Пострадали более 40 человек.

"Краснодарский края получил дополнительно от федерации 1,5 млрд рублей на развитие дорожной сети (ранее сообщалось, что в целом в 2019 году дорожный фонд региона превышает 30 млрд рублей - прим. ТАСС). Эти деньги мы сможем направить на ремонт и реконструкцию трасс регионального значения. 50 млн рублей пойдут на установку пунктов учета интенсивности движения и 100 млн - на обустройство трасс для разделения потоков машин. Кстати, мы планируем разработать собственную программу по разделению встречных потоков на дорогах", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что всего в этом году планировалось привести в порядок около 600 км дорог Краснодарского края. Благодаря дополнительной субсидии удастся отремонтировать на 60 км больше. В частности, ремонт и меры, снижающие риск ДТП, коснутся трасс, которые ведут в курортные районы - например, в этом году начнется ремонт трассы в Сочи от села Эсто-Садок до туристического комплекса "Горная карусель" в Красной поляне.

"Дороги Кубани считаются одними из лучших в стране, по ним ежегодно передвигаются миллионы туристов. И наша задача - работать над повышением безопасности трасс. Мы благодарны федеральному центру за постоянную поддержку в этом вопросе", - подчеркнул глава Кубани.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России, в 2018 году его посетили более 16 млн туристов.